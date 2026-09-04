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Velká ryba: Neplánovaná změna v obsazení, kterou odhalil štáb až v polovině natáčení a ohrožení aligátorem

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Natáčení oblíbeného snímku Velká ryba provázely nečekané záměny herců i potíže s divokými zvířaty. V mrazivé řece navíc loutkáře ohrožoval obří aligátor.
Velká ryba

Velká ryba

Zdroj: FOTO:© 2003 Columbia Pictures, distr. Česká televize
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