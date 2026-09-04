Rozřezal hokejky Hertlovi a znechutil celou kabinu Sharks. Narcista z NHL teď nemůže sehnat angažmá

Příběh začal 30. srpna 2026 v podcastu San Jose Hockey Now, kde bývalý útočník Kurtis Gabriel téměř tři hodiny mluvil o svém krátkém působení v kabině Sharks. Jedna epizoda ale přehlušila všechno ostatní: podle Gabriela si z Kanea na ranním rozbruslení utahovali Tomáš Hertl a Erik Karlsson, Kane se urazil, odešel do šatny a začal jejich hokejky řezat pilou, než ho zastavili trenéři. Kaneova veřejná verze tohoto incidentu neexistuje. Hertl novou Gabrielovu historku dosud veřejně nekomentoval. A přesto, nebo právě proto, je to příběh, který vysvětluje víc než jen jeden výbuch vzteku.
Víc než jedna rozřezaná hokejka
Historka s pilou je výbušná, ale sama o sobě by nestačila. Problém Kanea nikdy nebyl jeden skandál. Gabriel v podcastu popsal vzorec: chronické pozdní příchody na snídaně, týmová setkání i tréninky. Chození na porady v žabkách a teplákovce, když ostatní dodržovali i uvolněný dress code. Pocit, že pro jednoho hráče neplatí pravidla, která svazují všechny ostatní. Gabriel to shrnul výrazem „čistý narcismus“; nejde o diagnózu, ale o hodnotící popis člověka, který podle něj fungoval na principu zastrašování a šikany.
Tyto motivy přitom nezazněly poprvé. Už v létě 2021 beatové médium San Jose Hockey Now s odkazem na The Athletic a Daily Faceoff psalo, že několik spoluhráčů řeklo vedení, že Kanea v týmu nechce zpět. Tehdejší trenér Bob Boughner sám připustil, že někteří nejlepší hráči mohli projít bez důsledků dál, než by si přál. V únoru 2022 pak anonymní bývalý hráč Sharks popsal totéž: pozdnost, nerespekt, izolaci v kabině, údajný konflikt s asistentem trenéra Rockym Thompsonem.
A rodinná rovina? Podle zveřejněné zprávy Christiny Marleauové, manželky legendy Sharks Patricka Marleaua, Patrick nepouštěl jejich syny do kabiny, když tam byl Kane. Co přesně tento zákaz spustilo, veřejně rozvedeno nebylo.
Vzorec, který začal dávno před San Jose
Kdo hledá počátek, musí couvnout do Winnipegu. V únoru 2015 ESPN popsalo incident, při kterém Kane porušil dress code, po konfliktu se spoluhráči nedorazil včas na týmový autobus a utkání vynechal. Winnipeg ho brzy vyměnil do Buffala. V San Jose pak následovaly roky narůstajícího napětí, které vyvrcholily v roce 2021: obvinění ze sázení na vlastní zápasy, 21zápasový trest za porušení covidových protokolů a nakonec předčasné ukončení smlouvy v lednu 2022 pro porušení kontraktu.
Důležité je ale oddělit, co liga skutečně prokázala. NHL v září 2021 oznámila, že nenašla důkazy o sázení na zápasy NHL ani o úmyslném ovlivňování výkonu. Kane nebyl z ligy vyřazen zákazem, byl vyřazen trhem. Po odchodu ze San Jose ještě podepsal s Edmontonem a odehrál solidní sezonu. Jenže pověst ho dohnala znovu.
Hertl sám se ke Kaneovi vyjádřil střídmě. V rozhovoru pro iDNES z podzimu 2021 řekl, že s Kaneovými problémy by se sám „ani nevešel do kabiny“, a víc to rozebírat nechtěl. V únoru 2022 popřel, že by byl zdrojem úniků ze šatny.
Dva měsíce na trhu, žádná smlouva
K 2. září 2026 je Evander Kane na oficiálním NHL Free Agent Trackeru stále vedený mezi nepodepsanými neomezenými volnými hráči. Trh se otevřel 1. července. Dva měsíce bez veřejně oznámené smlouvy u hráče, který v kariéře nastřílel přes 270 gólů v NHL, není běžné vyčkávání. Je to signál.
Neznamená to, že všech 32 klubů vydalo explicitní odmítnutí. Znamená to, že žádný z nich zatím nepovažoval sportovní přínos za vyšší než reputační cenu. NHL ještě odpouští talentovanému hráči hodně; stačí se podívat na Seana Averyho, kterého Sports Illustrated popisoval jako „mizerného spoluhráče“ a jehož spoluhráči v Dallasu trvali na tom, že se po suspendaci nemá vrátit. Ale i Averyho kariéra se nakonec vytratila do ztracena. Opakovaný vzorec přes víc klubů z hráče dělá reputační toxikum, proti kterému talent neváží dost.
Může se ještě vrátit?
Teoreticky ano. Kane není suspendovaný ani ligou vyřazený. Jednou už se po odchodu ze San Jose vrátil: Edmonton ho v lednu 2022 podepsal a dal mu šanci. Problém je, že dnešní stigma nevyrůstá z jedné aféry, ale z kumulace: Winnipeg, San Jose, veřejné konflikty, Gabrielovo svědectví. Pokud ještě nějaká šance existuje, půjde spíš o nízkonákladový experiment na zkoušku než o plnohodnotnou sázku.
Kurtis Gabriel nebyl hvězda. V NHL odehrál 37 zápasů. Ale jeho svědectví potvrdilo to, co ze San Jose unikalo roky po kapkách, a co kluby zřejmě slyší hlasitěji než Kaneovy statistiky. V hokejové kabině se dá odpustit špatný zápas. Pila na spoluhráčovy hokejky je jiná kategorie.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka