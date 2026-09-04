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Ulice v pondělí: Evžen má smůlu, těhotenství, uražený Luděk a Vandina nabídka

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Co čeká seriálové hrdiny z Ulice v pondělí? Kamila s Vladimírem chtějí dát dohromady Slávka s Jiřinou a Blanku s Evženem vyruší Veronika.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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