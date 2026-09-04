Trojský kůň v Hradci? Útočník Čvančara může klub poškodit, na Spartě vědí své

3. září 2026, oficiální web Votroků. Klub oznamuje příchod útočníka, který ještě před třemi lety střílel góly za Spartu tempem, o jakém se v Hradci nikomu nezdálo. Dvanáct ligových branek a tři asistence za 24 zápasů v sezoně 2022/23, to je číslo, které v české lize otevírá dveře. Jenže od té doby se Čvančarův příběh rozpadl do dvou nepovedených zahraničních zastávek, tříselného zranění a jednoho veřejně zdokumentovaného momentu, kdy ztratil kontrolu nad emocemi. Hradec si nepořizuje hotové řešení. Pořizuje si sázku.
Tři vrstvy rizika v jednom hostování
Když se řekne „trojský kůň“, zní to jako metafora. V Čvančarově případě jde spíš o výčet. Každá položka má jinou povahu, ale dohromady tvoří kombinaci, kterou český ligový klub střední velikosti neřeší často.
Zdraví. V květnu 2026 informovala BBC o tříselném problému, který Čvančaru vyřadil do konce sezony v Celtiku. Mluvilo se i o možném drobném zákroku. Detailní medicínský status klub nezveřejnil; jediný pozitivní signál je, že hráč v Hradci absolvoval první trénink s týmem. To je málo na jistotu, dost na opatrný optimismus.
Výkonnostní drift. Mezi sparťanským stropem a hradeckým startem leží dvě zahraniční hostování, z nichž ani jedno neskončilo podle plánu. V Antalyasporu začala smlouva 19. července 2025 a už 9. ledna 2026 turecká federace eviduje předčasné administrativní ukončení. V Celtiku, kam přišel 22. ledna 2026, odehrál jarní část, a pak přišlo zranění. Dvě země, dvě slepé uličky, žádná stabilní minutáž.
Emoční volatilita. 9. dubna 2023, zápas v Pardubicích. Čvančara neunesl střídání, realizační tým Sparty ho musel poslat rovnou do kabiny. Tehdejší trenér Brian Priske situaci označil za „překročení hranice“. O pár měsíců později Sparta oznámila prodej do Borussie Mönchengladbach za „mimořádných ekonomických podmínek“. Co přesně se dělo v kabině mezi incidentem a odchodem, veřejně doložit nelze. Ale pardubický moment zůstává na videu.
Strop, který v Hradci běžně neexistuje
Bylo by nepoctivé zůstat jen u rizik. Čvančara není anonymní hráč s problémovou nálepkou, je to útočník, který v české lize prokázal nadstandardní produkci.
Za rok a půl ve Spartě nasázel 24 soutěžních gólů. V ligové sezoně 2022/23 odehrál 1 477 minut a jeho bilance 12+3 ho řadila mezi nejproduktivnější útočníky soutěže. To je strop, ke kterému se bude v Hradci všechno poměřovat, a zároveň strop, který na hradecké soupisce nikdo jiný nemá.
Hradec navíc od května 2026 stojí na silnějším vlastnickém zázemí, majoritní vliv převzal Ondřej Tomek, městu zůstalo jedenáct procent. To vysvětluje, proč si klub může dovolit sáhnout po hráči s bundesligovým profilem. V aktuální tabulce sezony 2026/27 je Hradec desátý se sedmi body ze čtyř zápasů, přičemž má dva odehrané zápasy méně než většina ligy. Nejde o panický nákup. Jde o pokus zvýšit strop.
Kde se sázka může zlomit
Největší nebezpečí pro Hradec není Čvančara sám. Je to situace, kdy by dostal výjimečný status bez odpovídající dostupnosti a výkonu.
Roční hostování znamená, že klub investuje energii do hráče, který mu nemusí zůstat jako dlouhodobé aktivum. Pokud Čvančara nebude rychle fyzicky použitelný, Hradec ponese velké očekávání bez jisté návratnosti. A pokud jeho jméno a historie vytvoří v kabině neformální autoritu dřív, než si ji obhájí na hřišti, vzniká tření vůči stávajícím lídrům: Vízek, Petrášek, Čihák, Darida. To jsou hráči, kteří kabinu drží teď. Ne hráč, který přišel včera.
Podle nás je klíčové, aby hradecké vedení od prvního dne nastavilo stejné povinnosti pro všechny. Žádné VIP výjimky, žádný předstih v hierarchii. Hodnotit Čvančaru podle tréninkové a zápasové dostupnosti, ne podle toho, co dokázal před třemi lety v jiném dresu.
Co musí splnit, aby příběh dopadl dobře
Orientační metr pro úspěch? Být dlouhodobě k dispozici. Stát se pravidelnou součástí základu nebo jasné rotace. Dodat produkci, která bude v hradeckém měřítku zřetelná, řekněme osm a více ligových gólů. A neotevřít žádný veřejný kázeňský problém. Sparťanský strop 12+3 je připomínka maxima, ne férové minimum pro jiný tým v jiné fázi kariéry.
Hradec si koupil asymetrickou sázku: nízký strukturální závazek díky hostování, ale vysoký provozní a kabinový náklad. Pokud Čvančara bude zdravý a přiblíží se aspoň části své dřívější produkce, je to pro Votroky výjimečný upgrade. Pokud ne, klub stráví sezonu řízením hráče, který mu na konci nepatří. Verdikt nepadne u podpisu. Padne v prosinci.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl