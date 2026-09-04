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Záhada v lese u Lučan: Policisté našli opuštěný pitbike, hledají majitele

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U bývalého kravína v Lučanech nad Nisou objevila policie odložený malý motocykl i s motorkářskou výbavou. Vozidlo není hlášené jako kradené, jeho majitel však zmizel. Tanvaldští policisté teď žádají veřejnost o pomoc s pátráním po tom, komu patří.
Záhada v lese u Lučan: Policisté našli opuštěný pitbike, hledají majitele

Záhada v lese u Lučan: Policisté našli opuštěný pitbike, hledají majitele

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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