Kyrgios si vzal kokain před turnajem a distanc už si odpykal. Místo tří měsíců dostal jeden, podmínkou je odvykačka

Noc z 19. na 20. června 2026, Magaluf na Mallorce. Kyrgios po hotelovém večírku odjíždí s dalšími lidmi do klubu, kde od jiné osoby přijme kokain. Kolem třetí ráno se vrací do hotelu. O dva dny později, 22. června, mu antidopingová kontrola na turnaji odebere vzorek. Výsledek je pozitivní. Přesto z toho nakonec vzešel trest, který na první pohled nedává smysl: jediný měsíc, navíc zpětně započtený, takže v den zveřejnění rozhodnutí už byl prakticky odsloužený. Jak je to možné?
Paradox: pozitivní na turnaji, ale „mimo soutěž“
Klíč k celé kauze leží v jednom technickém detailu. Soutěžní období, takzvané in-competition window, pro Kyrgiose na mallorském turnaji začínalo až 20. června 2026 ve 23:59 místního času. Kokain užil v nočních hodinách téhož dne, tedy ještě před hranicí. Mezinárodní agentura pro integritu tenisu (ITIA) jeho verzi přijala jako konzistentní s laboratorním nálezem, koncentrace látky ve vzorku odpovídala časové ose, kterou popsal.
Kyrgios navíc předložil svědecké potvrzení osoby z hotelové party, video z večírku a výpověď dalšího člověka, který si při společném obědě následující den všiml viditelných známek užití kokainu. ITIA na základě toho klasifikovala případ jako užití mimo soutěž bez vazby na sportovní výkon.
Tři měsíce, jeden měsíc, nula: jak pravidla krátí trest
Kokain spadá v tenisových antidopingových pravidlech (TADP) do kategorie „substance of abuse“. Článek 10.2.4.1 stanoví jasný mechanismus: pokud hráč prokáže, že látku užil mimo soutěž a bez souvislosti s výkonem, základní trest činí tři měsíce. Ten lze dále snížit na jediný měsíc, pod podmínkou, že sportovec nastoupí do léčebného programu schváleného ITIA a uspokojivě ho dokončí.
Kyrgios doložil detaily programu, rozpis první schůzky z 26. srpna 2026 i potvrzení o úhradě. ITIA ověřila, že program splňuje požadavky pravidel, a trest zkrátila. Nejde přitom o formalitu. Pokud Kyrgios program řádně nedokončí, sankce se automaticky vrací na tři měsíce a ITIA může dalším rozhodnutím přidat ještě dva měsíce navíc.
Přesně to se stalo chilskému tenistovi Bastiánu Mallovi, který v roce 2022 dostal identický jednoměsíční trest za marihuanu, a následně dva měsíce navíc, protože nedoložil dokončení programu.
Časová osa: od testu po návrat
Chronologie případu vypadá takto:
- 22. června 2026 – odběr vzorku na turnaji v Mallorce
- 4. srpna 2026 – povinná předběžná suspendace
- 19. srpna 2026 – ITIA veřejně oznámila provizorní stopku
- 3. září 2026 – publikováno finální písemné rozhodnutí s jednoměsíčním trestem zpětně započteným od 4. srpna
- 3. září 2026 ve 23:59 – konec trestu
- 4. září 2026 – Kyrgios znovu způsobilý hrát
ITIA mu zároveň diskvalifikovala výsledky z mallorského turnaje včetně bodů a prize money. Ostatní výsledky mezi testem a suspendací zůstaly v platnosti; ve spisu je to výslovně odůvodněno principem fairness.
Není to výjimka pro hvězdu
Laicky celá věc působí jako benevolence k velkému jménu. Jenže při pohledu na další případy z posledních let je Kyrgiosův trest spíš typový než mimořádně mírný. Stejný model jednoměsíční sankce s léčebným programem ITIA použila u Imrana Sibilleho (kokain, 2025) i Nathana Ponwitha (marihuana, 2026). Pravidla fungují mechanicky: splníš podmínky článku 10.2.4.1, dostaneš měsíc. Nesplníš, dostaneš tři a víc.
Podstatný je kontrast s opačným scénářem. Kdyby se Kyrgiosovo užití posoudilo jako „in-competition“, tedy kdyby kokain přijal o pár hodin později, po půlnoci 21. června, přepnul by se celý režim. Článek 10.2.4.2 už neumožňuje měsíční zkrácení a hráč se dostává do základního rámce dvouletého zákazu podle článku 10.2.2. Rozdíl mezi jedním měsícem a dvěma roky stojí na několika hodinách a jednom časovém razítku.
Co je pro Kyrgiose větší hrozba než stopka
Stefanos Tsitsipas na US Open 31. srpna 2026 prohlásil, že o kauze věděl ještě před oficiálním oznámením a že o podobném chování na okruhu slyšel. Ostrý tón nebyl překvapivý; mezi oběma hráči panuje napětí přinejmenším od výbušného Wimbledonu 2022, po němž Tsitsipas nazval Kyrgiose tyranem.
Reputační škoda je reálná. Sportovně je ale problém hlubší. Kyrgios se od operace zápěstí v roce 2023 potýká s vleklým návratem. V Brisbane na začátku roku 2025 mluvil o tom, že nic nenahradí tlak ostrého zápasu a nervovou energii, že zápěstí reaguje bolestivě. Po Australian Open popisoval, jak těžké je hrát grandslamy a přitom fyzicky bojovat o každý set. Comeback je křehký už třetí sezonu po sobě.
Měsíční distanc za kokain je odsloužený. Otázka, jestli Kyrgiosovo tělo unese návrat na nejvyšší úroveň, zůstává otevřená mnohem déle.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář