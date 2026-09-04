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Na dálkovém ovladači je tlačítko, které jste zřejmě nikdy nepoužili. Přitom zásadně usnadní sledování televize

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Jmenuje se AD, a místo lepšího zvuku zapne hlas, který vám popíše, co se právě děje na obrazovce.
Televize, ovladač

Televize, ovladač

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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