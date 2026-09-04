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Šachovnicový strouhaný koláč s tvarohem a broskvemi: Kakaovo-vanilkový moučník na plech

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Upečte si vynikající dvoubarevný strouhaný koláč s tvarohem a broskvemi! Krásný šachovnicový efekt na plechu z kakaového a vanilkového těsta zvládnete za 105 minut.
Obrázek k receptu na strouhaný koláč

Obrázek k receptu na strouhaný koláč

Zdroj: Foto a zdroj: Romana Rubášová, se souhlasem, recept na strouhaný koláč
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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