Šachovnicový strouhaný koláč s tvarohem a broskvemi: Kakaovo-vanilkový moučník na plech

prostě miluju (už od dětství), ale když jsem poprvé vyzkoušela tuhle Strouhané koláče dvoubarevnou šachovnicovou verzi, doslova mě dostala. Spojení křupavého strouhaného těsta, sametově jemné a sladkých tvarohové náplně je naprosto neodolatelné. Navíc díky střídání světlé a tmavé vrstvy vypadá každý nakrájený řez na talířku jako z kompotovaných broskví luxusní cukrárny, přitom je příprava až překvapivě pohodová a zvládne jo úplně každý.
Tenhle
koláč peču neuvěřitelně ráda hlavně o víkendu nebo když vím, že k nám dorazí milá návštěva na odpolední kávu. Všichni se vždycky ptají na recept a nemohou uvěřit, jak je tvarohová vrstva nadýchaná.
Můj tip zní: Aby se vám těsto při strouhání nelepilo a neztrácelo tvar pod rukama, dejte jednotlivé bochánky před zpracováním na 20 minut do mrazáku, odkud se vám budou na hrubém struhadle strouhat naprosto lehounce a bez jakékoliv námahy. Recept na strouhaný dvoubarevný koláč s jemným tvarohem a ovocem
Celkový čas přípravy a pečení pokrmu: 1 h 45 minut Ingredience potřebné k přípravě Kakaovo-vanilkové těsto 400 g hladké mouky 100 g cukru krupice 1 balení vanilkového cukru 1 žloutek 2 vrchovaté lžíce kakaa 250 g změklého másla 1/2 balení kypřicího prášku do pečiva Tvarohovo-broskvová náplň 1 kg měkkého tvarohu 3 žloutky 200 g cukru krupice 100 ml mléka 1 balení vanilkového pudinkového prášku 4 bílky 1 velká plechovka kompotovaných broskví Postup při přípravě dvoubarevného strouhaného koláče
1. Do velké mísy prosejte
hladkou mouku, přisypte cukr krupici, vanilkový cukr, kypřicí prášek do pečiva, přidejte žloutek a na menší kousky nakrájené změklé máslo.
2. Rukama vypracujte jednotné, hladké a poddajné těsto a rozřízněte ho na 2 stejně velké díly.
3. Do jednoho dílu těsta důkladně zapracujte dvě vrchovaté lžíce
kakaa, dokud nezískáte sytě tmavé těsto.
4. Každý z připravených dílů (světlý i tmavý) rozkrojte ještě na polovinu, takže před sebou budete mít 2 světlé a 2 tmavé bochánky.
5. Všechny 4 bochánky samostatně zabalte do potravinářské fólie a vložte je minimálně na
20 minut ztuhnout do mrazáku.
6. Mezitím v míse smíchejte
měkký tvaroh, žloutky, cukr krupici, mléko a vanilkový pudinkový prášek do hladkého krému.
7. V čisté a suché nádobě vyšlehejte z
bílků tuhý sníh a stěrkou ho velmi zlehka zapracujte do tvarohové směsi.
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8. Kompotované
broskve přesypte na sítko, nechte z nich 5 minut okapat šťávu a nakrájejte je na tenčí plátky.
9. Plech o velikosti přibližně 36 cm x 26 cm pečlivě vymažte kouskem
másla.
10. Vytáhněte z mrazáku po jednom světlém a jednom tmavém bochánku a na pravou polovinu plechu nastrouhejte na hrubém struhadle světlé těsto a na levou polovinu nastrouhejte tmavé těsto.
11. Na nastrouhaný korpus opatrně rozetřete celou
tvarohovou náplň a do ní po celé ploše rovnoměrně zamáčkněte plátky broskví.
12. Vytáhněte zbývající 2 ztuhlé bochánky a vytvořte šachovnici tím, že na tmavou polovinu spodku nastrouháte světlé těsto a na světlou polovinu nastrouháte tmavé těsto.
13. Plech vložte do trouby předehřáté na 180 stupňů a pečte přibližně
38 minut (35 až 40 minut), dokud horní strouhaná vrstva nezezlátne.
14. Upečený koláč vyndejte z trouby, nechte ho na mřížce zcela vychladnout, zlehka zaprašte
moučkovým cukrem a nakrájejte na úhledné řezy. Foto a zdroj: Romana Rubášová, recept na strouhaný koláč Tipy redakce: Důkladné zmrazení bochánků těsta vám výrazně usnadní strouhání na hrubém struhadle, protože těsto nebude tát pod rukama. Kvalitní okapání broskví na sítku zabrání tomu, aby přebytečná šťáva z kompotu naředila tvarohovou náplň a rozmáčela spodní korpus. Příprava nadýchaného sněhu ze studených bílků zaručí, že tvarohová vrstva bude po upečení v troubě neuvěřitelně lehká a nadýchaná jako obláček. Strouhání těsta do šachovnice vytvoří na řezu i na povrchu nádherný vizuální efekt, který okouzlí každou návštěvu u odpolední kávy. Krájení vychladlého koláče provádějte až po úplném ztuhnutí v chladu, aby se tvarohová náplň s broskvemi při řezání nelepila na čepel nože.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, recept upraven a publikován se souhlasem Romana Rubášová