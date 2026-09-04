Kdo všechno se přiživuje na vaší Wi-Fi? Bezplatný program odhalí nezvané hosty a vy je hned zablokujete

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Kdo všechno se přiživuje na vaší Wi-Fi? Bezplatný program odhalí nezvané hosty a vy je hned zablokujetePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Bezplatný nástroj od NirSoftu během pár sekund vypíše každé zařízení ve vaší domácí síti, a vy pak v routeru zablokujete to, které tam nemá co dělat.
Wi-Fi router, šedý
Zdroj: Pexels
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