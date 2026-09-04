Keita je v UFC pod tlakem. Novotný přiznal, že by si na něj proti Naimovovi nevsadilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Keita je v UFC pod tlakem. Novotný přiznal, že by si na něj proti Naimovovi nevsadil
Vlado Lengál se 12. září na OKTAGONu 93 vrátí před brněnské publikum proti Maurici Adorfovi. V exkluzivním...
Khamzat Chimaev po květnové ztrátě titulu mluvil o odchodu ze střední váhy. Teď obrátil: chce zůstat, znovu...
OKTAGON 94 míří 26. září do Deutsche Bank Parku ve Frankfurtu a podle oznámení organizace zbývá do...
Václav Mikulášek otevřeně připomněl těžké období, kdy se od něj část lidí odvrátila. Teď ho čeká jiný test...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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- Chimaev se za Procházkou zatím nechystá. Nejdříve chce vyčistit střední váhu
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