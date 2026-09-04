5 jednoduchých tipů, jak zkrášlit byt: Věřte bílé a televizi odsuňte až na druhé místo

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5 jednoduchých tipů, jak zkrášlit byt: Věřte bílé a televizi odsuňte až na druhé místoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nemusíte mít zrovna naditý bankovní účet a k ruce designéra, abyste do svého domova vnesli originalitu. Změnit vzhled pokoje může být velmi snadné!
béžová ložnice
Zdroj: Shutterstock
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Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...Všechny články tohoto autora →
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