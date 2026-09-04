Jablka ze zahrady nemusí skončit jen ve štrúdlu: Vyzkoušejte 5 jednoduchých jablečných receptů

Přemýšlíte, jak zpracovat jablka ze zahrady? Vsaďte na recepty, které si zamiluje celá rodina. Tohle je 5 jednoduchých receptů na voňavý koláč, buchtu, pečený dezert i domácí přesnídávku.
První jablka přinášejí podzim do kuchyně
Podzim je za dveřmi a spolu s ním začínají červenat a dozrávat jablka. Nebude dlouho trvat, a ze zahrady si přineseme první košík čerstvě sklizených jablek. A právě jablka patří mezi ovoce, které se dá v kuchyni využít na mnoho způsobů. Některá jablka jsou skvělá do moučníků, jiná se hodí především na rozvaření a pečení. Podívejte se na 5 jednoduchých receptů, které tento podzim rozhodně stojí za vyzkoušení!
Jablka ze zahrady nemusí skončit jen ve štrúdlu – Rychlý jablečný koláč. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini 1. Rychlý jablečný koláč
Domácí moučník ke kávě nebo čaji přijde vhod po každé procházce. Tento
rychlý jablečný koláč vám nezabere mnoho času, ale chutná fantasticky. Ingredience 4–5 jablek 2 vejce 120 g cukru 1 balení vanilkového cukru 100 g másla 180 g hladké mouky 1 lžička prášku do pečiva 1 lžička skořice hrst vlašských ořechů postup přípravy: Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nakrájejte je na tenké plátky. Změklé máslo vyšlehejte spolu s cukrem, vanilkovým cukrem a postupně přidejte vejce. Na závěr přimíchejte mouku smíchanou s práškem do pečiva. Těsto rozetřete do menší formy, poklaďte jej jablky, posypte skořicí a přidejte nasekané ořechy. Pečte asi 30–35 minut při 180 °C. Jablka ze zahrady nemusí skončit jen ve štrúdlu – Jednoduchá jablečná buchta. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Co s přebytkem cuket: 3 chutné slané recepty z cuket, které si zamiluje celá rodina 2. Jednoduchá jablečná buchta
Recept na jednoduchou
jablečnou buchtu rádi vyzkoušíte tehdy, pokud budete potřebovat zpracovat větší množství ovoce a nechcete stát u trouby příliš dlouho. Ingredience: 4 větší jablka 2 vejce 150 g cukru 100 ml oleje 200 g polohrubé mouky 1 lžička prášku do pečiva 1 lžička skořice hrst nasekaných ořechů Postup přípravy:
Jablka oloupejte a nastrouhejte nahrubo.
V misce vyšlehejte vejce s cukrem, přidejte olej a postupně vmíchejte mouku smíchanou s kypřicím práškem do pečiva. Nakonec přidejte nastrouhaná jablka a dochuťte skořicí a ořechy.
Těsto nalijte do vymazané formy a pečte při 180 °C přibližně 35–40 minut. Buchta zůstane díky jablkům krásně vláčná.
Jablka ze zahrady nemusí skončit jen ve štrúdlu – Pečená jablka se skořicí a medem. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Co dělat s přebytkem paprik? 4 nejlepší způsoby, jak je zpracovat a uchovat na zimu 3. Pečená jablka se skořicí a medem
Pečená jablka patří k nejoblíbenějším a nejjednodušším podzimním receptům. A jejich největší výhodou? Nemusíte připravovat žádné těsto. Ingredience: 4 větší jablka 2–3 lžíce medu 1 lžička skořice hrst vlašských ořechů trochu másla Postup přípravy:
Z jablek vykrojte jádřince a postavte je do zapékací nádoby. Do otvorů přidejte trochu medu, přisypte skořici a nasekané ořechy. Navrch položte malý kousek másla. Nakonec je podlijte několika lžícemi vody a pečte při 180 °C asi 30–40 minut.
Podávat můžete ještě teplá, například s bílým jogurtem nebo tvarohem.
Jablka ze zahrady nemusí skončit jen ve štrúdlu – Domácí jablečná přesnídávka. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Trendy podzimní truhlíky 2026: 5 elegantních aranžmá, která letos uvidíte na nejkrásnějších terasách 4. Domácí jablečná přesnídávka
Pokud se vám na zahradě sešla větší úroda ovoce, můžete z nich vyrobit i něco do zásob.
Domácí jablečná přesnídávka bude skvělou pochoutkou v zimních měsících. Ingredience: 1 kg jablek 100 ml vody šťávu z poloviny citronu cukr podle chuti špetku skořice podle chuti Postup přípravy:
Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nakrájejte na kostičky.
Do hrnce přidejte vodu, citronovou šťávu a jablka. Vařte je, dokud nezměknou. Poté je důkladně rozmixujte.
Podle chuti můžete přidat trošku medu nebo skořice. Hotovou přesnídávku nechte vychladnout a uchovejte v lednici, nebo zamrazte.
Jablka ze zahrady nemusí skončit jen ve štrúdlu – Jablečné čatní. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Podzimní truhlíky plné barev: 5 elegantních kombinací rostlin, které vydrží až do prvních mrazů 5. Jablečné čatní
Milujete sýry, pečené pokrmy nebo maso?
Jablkové čatní bude skvělou přílohou k těmto pokrmům.
Ingredience: 500 g jablek 1 menší cibuli 80 ml jablečného octa 50 g třtinového cukru kousek čerstvého zázvoru špetka skořice špetka soli Postup přípravy:
Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nakrájejte je na malé kostičky. Nasekejte najemno cibuli a společně s jablky ji vložte do hrnce. Přidejte cukr, ocet, nastrouhaný zázvor, skořici a dle chuti sůl.
Na mírném ohni pomalu vařte, dokud směs nezhoustne a jablka nebudou měkká. Ještě teplé čatní naplňte do čistých skleniček a po vychladnutí uchovávejte v lednici.
Tip redakce PlanetaZahrady
Nejlepší recept je ten, který vám pomůže spotřebovat právě to, co zahrada nabízí. Nebojte se proto recepty trochu přizpůsobit. Sladší jablka potřebují méně cukru, kyselejší zase krásně vyniknou v koláči nebo čatní.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj článku | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na:
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)