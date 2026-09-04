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Lidské bestie: Robert Mugabe osvobodil Zimbabwe od vlády bílé menšiny. Pak si začal plést svou vůli s přáním celé země

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Kdyby Robert Mugabe zemřel krátce po získání nezávislosti Zimbabwe, jeho historická pověst by vypadala úplně jinak. Byl vzdělaným africkým nacionalistou, politickým vězněm a jedním z vůdců ozbrojeného boje proti režimu, v němž si malá bílá menšina udržovala politickou moc nad většinovým černošským obyvatelstvem. Po vítězných volbách roku 1980 překvapil některé odpůrce smířlivým tónem a jeho vláda během prvního desetiletí výrazně rozšířila školství a zdravotní péči.
Lidské bestie: Robert Mugabe osvobodil Zimbabwe od vlády bílé menšiny. Pak si začal plést svou vůli s přáním celé země

Lidské bestie: Robert Mugabe osvobodil Zimbabwe od vlády bílé menšiny. Pak si začal plést svou vůli s přáním celé země

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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