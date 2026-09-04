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Hrad z pohádky Princezna ze mlejna: Poznejte Helfenburk bez filmových kouzel

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Hlavní výletní sezóna s příchodem nového školního roku už sice skončila, ale stále je co objevovat, alespoň o víkendech. Hrady a zámky své brány zavírají zpravidla až v říjnu, takže ještě celé září máte na to, abyste některé navštívili. Vítaným cílem mnohých výletů jsou zejména hradní zříceniny, o něž na našem území nemáme nouzi. Jednou z nich je zřícenina hradu Helfenburk, v minulosti to sídla mocného rodu Rožmberků.
hrad Helfenburk u Bavorova

hrad Helfenburk u Bavorova

Zdroj: Foto: se svolením Aleny Kalové
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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