Hrad z pohádky Princezna ze mlejna: Poznejte Helfenburk bez filmových kouzel

Hlavní výletní sezóna s příchodem nového školního roku už sice skončila, ale stále je co objevovat, alespoň o víkendech. Hrady a zámky své brány zavírají zpravidla až v říjnu, takže ještě celé září máte na to, abyste některé navštívili. Vítaným cílem mnohých výletů jsou zejména hradní zříceniny, o něž na našem území nemáme nouzi. Jednou z nich je zřícenina hradu Helfenburk, v minulosti to sídla mocného rodu Rožmberků. Jak se k Helfenburku dostanete
V polovině 14. století si hrad Helfenburk založili
páni z Rožmberka. Pozor, neplést si s Helfenburkem u Úštěka na Litoměřicku. Rožmberský Helfenburk se nachází asi 7 kilometrů pěší chůze od města Bavorov. Tam se můžete přemístit vlakem a pak se vydat k hradu. Kdo nerad chodí a má auto, tak se doveze k rozcestí pod Helfenburkem, kde auto může nechat na parkovišti. Ona je to spíše odstavná travnatá plocha, ale pro zaparkování automobilu je to dostačující, jak znějí recenze na Mapy.cz. A pak už to je asi 1 300 metrů k hradu. Je tu také autobusová zastávka Krajníčko-rozcestí, jestliže byste chtěli využít tento typ veřejné dopravy. Hrad Helfenburk u Bavorova. Se svolením Aleny Kalové Hezká, rozlehlá zřícenina
Helfenburk, který stojí na zalesněném
vrchu Malošín v nadmořské výšce 683 metrů, na první pohled zaujme svou rozlehlostí. Musel to být ve svých nejlepších časech opravdu mohutný hrad. Ostatně proč ne, Rožmberkové bývali mocným rodem a s něčím malým by se asi jen tak nespokojili. V jejich majetku byl hrad do roku 1475 a pak zase až na počátku 16. století. Na jeho konci helfenburské panství Petr Vok z Rožmberka prodal, ale v té době byl hrad už pustý a lidé z okolních vesnic si ho postupně rozebírali jako stavební materiál. Dnes je majetkem hradu město Bavorov.
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Hrad byl vybaven
třemi bránami seřazenými postupně za sebou. Hradní palác měl vlastní hradby a parkán. Do dnešní doby se mimo jiné zachovala také hradní věž s výškou 15 metrů, která slouží od 70. let minulého století jako rozhledna. Je z ní vidět na Brdy, Boubín, Novohradské hory či Vodňany. Na ochozu věže jsou popisky krajiny, aby návštěvník věděl, na co se vlastně dívá. Další helfenburskou věží je ta strážní vysoká 16 metrů. Příznivci hradních ruin budou na Helfenburku určitě spokojeni. Zachovalo se z něho docela dost, aby bylo co obdivovat. Ostatně hrad učaroval i režisérovi Zdeňkovi Troškovi, který tu natáčel svoji pohádku Princezna ze mlejna. Kdy je na hradě otevřeno
Během září má hrad Helfenburk otevřeno
od úterý do neděle, a to včetně státních svátků, v čase mezi 10:00 a 16:00 hodin. Vypravit se sem můžete ale i v říjnu, to je otevřeno jen o víkendech a ve státní svátky od 10:00 do 16:00 hodin. Pak své brány hrad zavírá až do března, kdy začíná nová sezóna. Vstupné vás vyjde na 80 korun za dospělého, děti, studenti a senioři platí 60 Kč.
Zdroj: autorka, https://www.helfenburk.com/ Náhledové foto: Hrad Helfenburk u Bavorova. Se svolením Aleny Kalové
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Hrad z pohádky Princezna ze mlejna: Poznejte Helfenburk bez filmových kouzel
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