Arsenal prodal Martinelliho za 1,7 miliardy do Saúdské Arábie. Předchozí rekord klubu překonal skoro dvojnásobně

3. září 2026 oznámil saúdský Al-Hilal příchod Gabriela Martinelliho na čtyřletou smlouvu. Arsenal tím uzavřel svůj historicky nejdražší prodej, a zároveň otevřel otázku, jestli si rekordním inkasem nevykopal díru na levé straně útoku. Částka 1,7 miliardy korun, která koluje českými titulky, je přepočet z britských liber při kurzu ČNB 28,17 Kč za libru. Původní měna obchodu zůstává GBP a ani jeden z klubů konkrétní cifru oficiálně nezveřejnil. Co ale zveřejnili, stačí k tomu, aby se dal celý obchod rozebrat na součástky.
Rekord, který potřebuje kontext
Předchozí přestupový rekord Arsenalu na straně prodeje držel Alex Oxlade-Chamberlain, který v roce 2017 odešel do Liverpoolu. Jenže i tady záleží na optice: Liverpool tehdy uváděl garantovanou částku 35 milionů liber, zatímco část dnešních srovnání pracuje s číslem 40 milionů. Martinelliho 60 milionů tak předchozí maximum překonává o 20 až 25 milionů liber, tedy zhruba o 560 až 700 milionů korun. Formulace „téměř dvojnásobek“ by z těchto čísel nevyšla čistě, ale jde bezpochyby o masivní skok.
Pro Arsenal je to navíc čistý účetní zisk. Martinelliho v roce 2019 koupili z brazilského Ituano za údajných 6 milionů liber. Sedm let, 278 soutěžních zápasů, 62 gólů, a na konci desetinásobná návratnost. Z pohledu tabulky to vypadá jako bezchybný byznys.
Proč Arsenal pustil pětadvacetiletého hráče
Klíčový detail skrývá minulá sezona. V ročníku, kdy Arsenal konečně získal ligový titul, nastoupil Martinelli pouze k jedenácti ligovým startům. Nebyl zraněný, nebyl suspendovaný, prostě přestal být první volbou. Ještě před jeho odchodem Premier League v červencové analýze psala, že Arsenal potřebuje na levém křídle přímočařejšího hráče. A Arsenal jednal: už 23. července přivedl z Club Brugge řeckého reprezentanta Christose Tzolise, který okamžitě naskočil do úvodních dvou ligových výher.
Martinelli mezitím odmítl zájem Galatasaraye, ale přijal nabídku Al-Hilalu. Veřejný citát typu „chtěl odejít“ ani „klub ho vytlačil“ neexistuje. Nejpravděpodobnější čtení je prosté: saúdská nabídka byla finančně mimořádná a Arsenal neměl důvod ji blokovat u hráče, jehož role v hierarchii klesala. Al-Hilal v oficiálním oznámení výslovně poděkoval princi Alvalídovi bin Találovi za financování transferu, detail, který ukazuje, odkud se vzala ochota zaplatit fixních 60 milionů bez složitých bonusových struktur.
Martinelli není sám: saúdské léto 2026 v číslech
Al-Hilal si letos pořídil celou ofenzivní přestavbu. Crysencio Summerville přišel z West Hamu za reportovaných 60 milionů liber, Ollie Watkins z Aston Villy za 51 milionů. Do Al Qadsiah zamířil Tijjani Reijnders z Manchesteru City za 52 milionů. Martinelli tedy není izolovaný případ, ale součást nákupní vlny, která v jediném přestupním okně přesunula z Premier League do Saudi Pro League stovky milionů liber.
A saúdský trh nesahá jen do Anglie. Podle oficiálního letního přehledu SPL zamířil Lukáš Haraslín ze Sparty Praha do Al Fateh a Oscar Dorley ze Slavie do Al Taawoun. Česká liga tak má v saúdské soutěži vlastní stopu, byť v jiné cenové kategorii.
|Hráč
|Z klubu
|Do klubu
|Reportovaná částka
|Gabriel Martinelli
|Arsenal
|Al-Hilal
|60 mil. £
|Crysencio Summerville
|West Ham
|Al-Hilal
|60 mil. £
|Tijjani Reijnders
|Man City
|Al Qadsiah
|52 mil. £
|Ollie Watkins
|Aston Villa
|Al-Hilal
|51 mil. £
Věk dělá Martinelliho případ výrazným. Watkins odcházel jako třicátník, Summerville po sestupu West Hamu. Martinelli odchází v pětadvaceti z čerstvě mistrovského klubu.
Co bude s levým křídlem Arsenalu
Tzolis je na místě, ale sám o sobě nemusí stačit. Podle shrnutí Jamese McNicholase z The Athletic měl Arsenal mezi dlouhodobými cíli pro levé křídlo jména jako Kenan Yildiz či Julián Álvarez, hráče s výrazně vyšším stropem. Pokud by žádný z nich nebyl dostupný, klub měl přejít na alternativy.
Právě tady leží riziko celého obchodu. Arsenal inkasoval rekordní částku, ale odchází sedmiletá součást kádru, rychlost v presinku a hloubka ofenzivní rotace. Pokud Tzolis a případné další posily nezvednou produkci okamžitě, bude mít tým pro Premier League i Ligu mistrů tenčí lavičku na klíčové pozici. Fanouškovské reakce na sociálních sítích i pod oficiálním rozlučkovým postem oscilují mezi smutkem nad odchodem a pragmatickým uznáním, že poslední Martinelliho sezona už nebyla na úrovni jeho vrcholu v ročníku 2022/23, kdy dal patnáct ligových gólů.
Kde Martinelliho sledovat
Oficiální stránka Saudi Pro League uvádí jako vysílatele StrikeTV/Premier, byť přehled pochází ze starší aktualizace a před konkrétním kolem se vyplatí ho ověřit. Jistější variantou jsou bezplatné sestřihy na DAZN, který má pro sezony 2025/26 a 2026/27 globální práva na highlighty Roshn Saudi League.
Arsenal prodal hráče, který už nebyl nespornou hvězdou, za cenu, jakou za nespornou hvězdu platí jen saúdský trh. Účetně geniální tah. Sportovně se odpověď dozvíme až ve chvíli, kdy Tzolis poprvé nedokáže proměnit šanci, kterou by Martinelli proměnil.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner