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McLaren si zaslouží respekt a uráží nás, kam to směřuje

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Flavio Briatore naznačil, že disponuje materiálem, který potvrzuje, že jeden ze soudců v procesu, který vrátil Isacku Hadjarovi třetí místo z Monaka, měl mít v minulosti významné vazby na McLaren.
McLaren si zaslouží respekt a uráží nás, kam to směřuje

McLaren si zaslouží respekt a uráží nás, kam to směřuje

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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