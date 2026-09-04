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Michaela Tomešová má doma dva rebely: Ve škole však září

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Michaela Tomešová (35) má doma dva malé školáky. Její synové nastoupili do třetí a čtvrté třídy a podle pyšné maminky jsou už pořádně samostatní. Herečka pro Aplausin.cz prozradila, že sami chodí do školy a zvládají dokonce i cestu na tréninky. Přestože je označuje za rebely, se školou podle ní žádné větší trápení nemají.
Michaela Tomešová se svými syny.

Michaela Tomešová se svými syny.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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