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Dracula omládl, Genzer zůstává! Geňa má jasno: Chce poukaz na kosmetiku

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Hudební divadlo Karlín nasadilo do nové sezóny novou verzi legendárního muzikálu Dracula, který před třiceti lety pobláznil české publikum. Herec Richard Genzer a ředitel HDK Egon Kulhánek jsou v omlazeném souboru jediní, kteří působili v muzikálu při jeho původním uvedení v roce 1995.
Hudební divadlo Karlín, Dracula, Richard Genzer

Hudební divadlo Karlín, Dracula, Richard Genzer

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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