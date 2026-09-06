Dracula omládl, Genzer zůstává! Geňa má jasno: Chce poukaz na kosmetiku

Herec Richard Genzer a ředitel HDK Egon Kulhánek jsou v omlazeném souboru jediní, kteří působili v muzikálu při jeho původním uvedení v roce 1995. Richard Genzer a Ines Ben Ahmed - foto z veřejné generálky nové verze Draculy v Hudebním divadle Karlín 3.9.2026 Marian Vojtko, Richard Genzer a Ines Ben Ahmed - foto z veřejné generálky nové verze Draculy v Hudebním divadle Karlín 3.9.2026 Muzikál Dracula: Adrianu/Sandru hraje Ines Ben Ahmed Jan Sklenář má trojroli: Šašek, Sluha, Profesor Režisérem obnovené verze Draculy je opět Filip Renč. Marianu Vojtkovi posílají fanynky květiny i při generálkách Draculy. Eva Burešová zpívá Lorraine. Marian Vojtek se mění v Draculu. Foto z veřejné generálky nové verze Draculy v Hudebním divadle Karlín 3.9.2026 Foto z veřejné generálky nové verze Draculy v Hudebním divadle Karlín 3.9.2026 Foto z veřejné generálky nové verze Draculy v Hudebním divadle Karlín 3.9.2026 Foto z veřejné generálky nové verze Draculy v Hudebním divadle Karlín 3.9.2026 Foto z veřejné generálky nové verze Draculy v Hudebním divadle Karlín 3.9.2026 Foto z veřejné generálky nové verze Draculy v Hudebním divadle Karlín 3.9.2026
Hudební divadlo Karlín nasadilo do nové sezóny novou verzi legendárního muzikálu Dracula, který před třiceti lety pobláznil české publikum. Herec Richard Genzer a ředitel HDK Egon Kulhánek jsou v omlazeném souboru jediní, kteří působili v muzikálu při jeho původním uvedení v roce 1995.
„Upřesňuji, já jsem tam tehdy tancoval a Egon byl producent. Vzpomínali jsme. Egon Kulhánek byl i manažerem slavného UNA a kluk to dotáhl až na ředitele divadla. Jsem na něj pyšný,“ smál se Richard Genzer.
Richard může být právem pyšný nejen na muzikál Dracula, ale i sám na sebe. S legendárním představením totiž žije už neuvěřitelných 30 let! Nyní si užije nový světelný design, špičkovou projekční technologii i vylepšený zvuk.
Ale v divadle řekli, že chtějí muzikál také omladit. Proč ne, ale chtěli tam i mě! Neptal jsem se proč. Nabídl jsem jim dokonce i svoji rezignaci, vždyť vypadám jako jejich vychovatel. Pořád mi dávají na kostým nějaké mladistvé cvočky. Já jim říkám, že kostým neomladí, musí omladit ksicht. Tak chci od divadla poukaz na kosmetiku, a to fakt vyjde draho,“ vtipkoval Geňa a se smíchem pro Aplausin.cz dodal: „Letos v prosinci mi bude 60. Tak si ještě nějaké to představení užiju a pak už řeknu, že ne. Ale ředitel to ještě neví.“
Talismany a premiérové rituály Richard Genzer nepěstuje. „Mám vzpomínky. Jak se ozve hudba, vzpomenu si na Svobodu, Borovce, Hese… Dracula byl tenkrát velký boom. V novém nastudování Draculy se změnilo dost věcí. A jak to mám za ty léta zažité, teď se musím soustředit. Trémou netrpím, spíš je to nervozita, abych jim to nepokazil. Pak si ale vzpomenu na honorář a hned je mi líp,“ smál se Richard Genzer.
Nově nastudovaný muzikál Dracula už karlínské divadlo představilo divákům na veřejných generálkách. Slavnostní premiéra je naplánována na 18. listopadu 2026. A pozor – je beznadějně vyprodáno!
Zdroj: Aplausin.cz