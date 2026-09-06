Kouč Baníku Skuhravý musí vysvětlovat další ostudu. Debakl s Mladou Boleslaví vzal na sebe

Neděle 6. září 2026, stadion v Mladé Boleslavi. Baník Ostrava drží míč, kombinuje, tlačí se do šancí, a přesto po dvaceti minutách prohrává 0:2. Na konci stojí na tabuli výsledek 4:0 pro domácí a ostravský trenér před novináři přiznává vlastní chybu. Dvakrát za šest ligových kol skončil jeho tým s identickým přídělem. Dvakrát 0:4. Dvakrát totéž gesto: odpovědnost beru na sebe.
Zápas, který nedává smysl, a přesto dává
Čísla z Boleslavi vypadají jako z jiného utkání, než jaké skončilo čtyřgólovým debaklem. Baník si podle pozápasové tiskovky vytvořil 23 střeleckých pokusů a pět velkých šancí. Třikrát trefil tyč. Měl převahu v držení míče. Skuhravý na tiskové konferenci označil první poločas za ofenzivně nejlepší od svého příchodu na ostravskou lavičku.
Jenže góly padaly na druhé straně. Martin Šubert, hráč, který ještě v minulé sezoně nastupoval za ostravskou rezervu ve druhé lize, skóroval v 10. a 20. minutě. Po přestávce přidal John a v závěru Kolářík. Baník inkasoval čtyřikrát, aniž by jedinou ze svých šancí proměnil. Výsledek 4:0 při takovém herním obrazu není jen porážka. Je to kolaps produktivity v kombinaci s rozbitou defenzivou.
„Nebylo to dobré střídání“
Skuhravý na tiskovce neuhýbal. Nejtvrdší věta zněla jasně: „Za to, že jsme prohráli 0:4, můžu já.“ Ale nešlo jen o obecné gesto. Trenér pojmenoval konkrétní chybu: v poločase stáhl oba střední záložníky Boulu a Planku. „To ode mě nebylo dobré střídání,“ přiznal podle serveru Infotbal.cz.
Dvojitá výměna středu pole za stavu 0:2 měla zřejmě oživit hru, ale rozbila i to málo stability, co Baník v první půli držel. Třetí gól přišel sedm minut po přestávce a tým se podle Skuhravého psychicky zhroutil. „Hráči prožili něco hrozného a traumatizujícího,“ popsal trenér atmosféru v kabině. V kontextu jeho dalších slov šlo o bolestivou lekci z přestavby, která mužstvo stojí víc sil, než kdokoli čekal.
Vzorec, který se opakuje
Příběh z Boleslavi není ojedinělý. Už 1. srpna doma proti Slavii Baník schytal stejný výsledek, 0:4. Skuhravý tehdy v klubovém reportu řekl, že porážka jde „jednoznačně za mnou“ a že mužstvu nedokázal v týdnu dostat sebevědomí. Dva debakly 0:4 za šest kol, to je bilance, která tlačí na trenéra bez ohledu na herní filozofii.
Přitom mezi oběma výbuchy Baník dokázal porazit Sigmu Olomouc 1:0, udržet čisté konto a Skuhravý po zápase chválil kompaktnost mužstva i zodpovědnou práci bez míče. Kontrast je brutální: v jednom kole tým funguje jako celek, v dalším se rozpadne na kusy. Problém Baníku totiž neleží jen v koncovce. Nový herní model, který umí vyrobit šance a převahu, zároveň rozbíjí rovnováhu po ztrátách míče. Soupeři (Slavia i Boleslav) Baník trestali v rychlých přechodech, kdy se ostravská obrana nestihla zformovat.
Posily, data a úterní uzávěrka
Skuhravý po Boleslavi prozradil, že „celý klub leží v datech a na Wyscoutu“ a hledá posily. Přestupové okno se zavírá v úterý 8. září. Už v létě trenér veřejně mluvil o tom, že mužstvu chybí stoper a defenzivní záložník určitého somatotypu. Konkrétní jména nepadla, ale naléhavost je po dvou debaklech zřejmá.
Situaci komplikují zranění. Michal Kohút, jeden z klíčových hráčů středu pole, chyběl už v Boleslavi. Klub před zápasem mluvil o lehčím zranění, neoficiálně se ale objevila informace o trhlině v oblasti achilovky s návratem až po reprezentační pauze. Střed zálohy, tedy přesně ta zóna, kde Skuhravý v poločase provedl osudné dvojité střídání, je personálně nejtenčí.
Vedení Baníku zatím za trenérem stojí. Luděk Mikloško a Michal Kordula ještě před zápasem v Boleslavi veřejně vyjádřili Skuhravému důvěru a prezentovali ho jako kouče pro dlouhodobou práci s mladými hráči a herní změnu. Po 7. kole je ale Baník desátý v tabulce Chance ligy, zatímco Mladá Boleslav se vyšvihla na třetí místo, dosud neporažená, doma stoprocentní.
Jablonec jako okamžitá zkouška
Baník po debaklu nezamířil domů. Kvůli středeční dohrávce v Jablonci (9. září, 17:00) zůstal tým v Čechách na krátkém soustředění. Skuhravý sám řekl, že podobné výpadky mužstvo „asi nepotkaly naposledy“; přestavba je podle něj v surové fázi, kde se střídají záblesky nového stylu s bolestivými propady.
Jablonec ukáže, jestli Baník dokáže po čtyřgólovém přídělu zareagovat stejně jako po Slavii, kdy přišla výhra nad Olomoucí. Nebo jestli se vzorec rozpadů stane něčím víc než epizodou, trendem, který ani důvěra vedení neudrží.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl