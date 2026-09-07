Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Twitter se jen tak nevrátí. Musk uspěl u soudu, část staré značky ale neuhlídal

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Elon Musk sice Twitter přejmenoval na X, jeho původního názvu se ale úplně nevzdal. Americký soud nyní zakázal konkurenci používat značku Twitter. U slova tweet a známého ptačího loga však Musk neuspěl.
Twitter se jen tak nevrátí. Musk uspěl u soudu, část staré značky ale neuhlídal

Twitter se jen tak nevrátí. Musk uspěl u soudu, část staré značky ale neuhlídal

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z cdr.cz
Stopy temné hmoty mohou dost klamat. Nová simulace ukázala překvapivého viníka
Stopy temné hmoty mohou dost klamat. Nová simulace ukázala překvapivého viníka
AI odhalí skryté změny na Slunci 9 hodin předtím, než je vůbec uvidíme
AI odhalí skryté změny na Slunci 9 hodin předtím, než je vůbec uvidíme

Nový model EarlyDetect dokáže rozpoznat nenápadné změny na Slunci ještě před vznikem viditelné aktivní...

Jason a Lucia z GTA 6 až moc připomínají Arthura a Mary z RDR2
Jason a Lucia z GTA 6 až moc připomínají Arthura a Mary z RDR2

Jason a Lucia z GTA 6 připomněli hráčům dvojici, jejíž příběh v Red Dead Redemption 2 skončil úplně jinak....

Start v roce 2029, cíl za 80 000 let. První sonda má zamířit k Alpha Centauri
Start v roce 2029, cíl za 80 000 let. První sonda má zamířit k Alpha Centauri

Neziskový projekt Fermi Explorer Mission chce do konce roku 2029 vyslat první sondu cíleně k jiné hvězdné...

GTA 6 ovládlo Netflix. Za pouhých 27 minut porazilo všechny anglické filmy
GTA 6 ovládlo Netflix. Za pouhých 27 minut porazilo všechny anglické filmy

GTA 6 ještě nevyšlo, přesto už dokázalo ovládnout Netflix. Sedmadvacetiminutová ukázka hry nasbírala za...

Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

Web přináší články z oblasti informačních technologií, hardwaru, softwaru i moderních digitálních služeb. Čtenáři zde najdou přehled novinek, zajímavostí i témat, která ukazují, jak technologie ovlivňují každodenní život i budoucnost.Obsah kombinuje výběr aktuálních témat s vysvětlením...

Všechny články tohoto autora →
cdr.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.