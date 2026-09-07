Twitter se jen tak nevrátí. Musk uspěl u soudu, část staré značky ale neuhlídal

Elon Musk v roce 2023 provedl jednu z nejvýraznějších změn značky v historii sociálních sítí. Twitter přejmenoval na X, odstranil modrého ptáka a postupně z platformy zmizela většina původní identity. Teď se ukazuje, že alespoň samotné jméno Twitter má pro firmu stále značnou cenu.
Federální soud v Delaware vydal 3. září předběžné opatření ve sporu X Corp. proti společnosti Operation Bluebird. Hlavní soudce Colm F. Connolly zakázal konkurentovi používat značky odvozené od názvu Twitter pro vlastní sociální síť.
Jedna věta v App Storu sehrála důležitou roli
Operation Bluebird tvrdil, že X značku Twitter opustilo a nemůže si na ni dál dělat nárok. Jenže X ukázalo, že původní název stále používá.
Výrazným důkazem se stal popis aplikace X v App Storu společnosti Apple. Hned v úvodu se v něm objevuje informace, že X bylo dříve známé jako Twitter. Právní ředitel X Naser Baseer soudu vysvětlil, že formulace byla použita záměrně. Má lidem hledajícím Twitter pomoci najít současnou aplikaci X.
Soudce přihlédl také k tomu, že označení Twitter zůstává mezi lidmi mimořádně známé. X tak podle soudu stále těží z hodnoty a povědomí, které si původní značka během let vybudovala.
Operation Bluebird proto zatím nesmí pod názvem Twitter provozovat svou konkurenční sociální síť.
Modrého ptáka a slovo tweet X neuhlídalo
Pro Muskovu společnost ale rozhodnutí není čistým vítězstvím. Soud odmítl předběžně zakázat Operation Bluebird používání slova „tweet“ a ptačího loga.
Proti X se v této části obrátila i dřívější Muskova vlastní vyjádření. Po převzetí Twitteru veřejně mluvil o loučení se značkou a postupném odstranění ptáků. Soud je považoval za významný doklad toho, že firma neměla v úmyslu používání těchto prvků obnovit.
X předložilo například starší webové stránky, na kterých se ještě objevovalo původní logo nebo slovo tweet. Podle soudce však šlo spíše o pozůstatky starého Twitteru než o skutečné současné používání ochranných známek.
Operation Bluebird na rozhodnutí zareagoval rychle. Svou službu přejmenoval na Tweet.app a právě pod tímto názvem chce vybudovat konkurenci pro X. Podle jeho vlastních údajů si už před změnou názvu rezervovalo uživatelské jméno více než 170 tisíc lidí.