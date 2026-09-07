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Český kuchyňský vynález za 180 Kčs si zamilovali lidé po celém světě. Jeho funkce dodnes jinde nenajdete

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Remoska se stále používá. Vznikla v Československu v 50. letech, stála původně 180 Kčs. Britové se di ní v roce 2001 doslova zbláznili. Jako dárek k narozeninám ji prý dostal i princ Charles.
Remoska

Remoska

Zdroj: Foto: Frettie / Creative Commons / CC BY 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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