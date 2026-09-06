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Pod trenérem Sparty Priskem se po blamáži v Hradci houpe židle. Přiznal, že v týmu chybí správné vazby

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Sparta v sedmi ligových kolech čtyřikrát prohrála, v tabulce je desátá a z hostujícího sektoru v Hradci znělo „Priske ven!“.
Pod trenérem Sparty Priskem se po blamáži v Hradci houpe židle. Přiznal, že v týmu chybí správné vazby

Pod trenérem Sparty Priskem se po blamáži v Hradci houpe židle. Přiznal, že v týmu chybí správné vazby

Zdroj: Lenka Gillová pro SportyŽivě.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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