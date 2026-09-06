Kokosoví ježci s čokoládou jsou oblíbené retro cukroví, které zvládnete snadno doma

Kakao, kokos a čokoládová poleva jsou u domácího pečení jistota, která se drží už pěkných pár let. Kokosové ježky peču hlavně ve chvíli, kdy chci něco na plech, co se dá rozumně nakrájet a bez velkého zdobení postavit na stůl. V téhle verzi mám ráda citronovou kůru a med přímo v těstě. Kostky jsou díky nim vláčnější a chuť není tak plochá.
Kokosoví ježci mají ještě jednu výhodu: na talíři vypadají pracněji, než jaká je realita v kuchyni. Upeče se obyčejný plát, nechá vychladnout, nakrájí se na kostky, ty se namočí do polevy a obalí v kokosu. Nic složitého. Proti některým starším receptům, kde bývá těsto hutnější nebo poleva spíš jen kakaová, působí tahle varianta s citronem, o něco lehčeji. A taky chuťově čistěji. medem a hořkou čokoládou Kokosoví ježci mají víc podob, než se zdá
Když jsem si procházela různé domácí zápisky a recepty, bylo docela znát, že kokosoví ježci nejsou žádná jedna pevně daná norma. Někdo peče piškotovější základ ze
6 vajec, vody a polohrubé mouky, jinde se do těsta dává med a mléko, tedy podobně jako v receptu níže. Narazíte i na verze s bílou čokoládou nebo s ořechy místo části kokosu. Takže prostor na drobné úpravy tu je. Recept na domácí kokosové ježky s čokoládovou polevou
Množství sedí na běžný plech o velikosti
28 × 39 cm.
Doba přípravy: zhruba 25 minut Doba pečení: asi 15 minut Počet porcí: přibližně 20 až 24 kousků Ingredience, které budeme potřebovat
Těsto: 300 g hladké mouky 250 g moučkového cukru 300 ml mléka 50 g rozpuštěného másla 2 vejce 2 lžíce medu 1 balení kypřicího prášku do pečiva 1 lžíce vanilkové pasty šťáva z 1/2 citronu kůra z 1 citronu
Na polevu a obalení: 200 g másla 200 g moučkového cukru 200 ml mléka 100 g hořké čokolády 2 lžíce kakaa 200 až 250 g strouhaného kokosu Postup přípravy domácích kostek s kokosem
1. Troubu nastavte na
200 °C. Připravte plech o velikosti 28 × 39 cm, vymažte ho tukem a vysypte moukou. Upečený plát se pak nebude trhat a půjde lépe krájet, případně vyklopit.
2. Do větší mísy přijde
hladká mouka, moučkový cukr, kypřicí prášek a také citronová kůra. Všechno krátce promíchejte, jen aby se prášek do pečiva v mouce neztratil někde v jednom místě.
3. Přidejte
vejce, mléko, med, vanilkovou pastu a citronovou šťávu. Mixérem vyšlehejte hladké těsto, bez suchých ostrůvků mouky a bez hrudek.
4. Na závěr vmíchejte
rozpuštěné máslo. Těsto nalijte na připravený plech a stěrkou ho rozetřete pokud možno rovnoměrně, ať nejsou kraje nízké a střed zbytečně vysoký.
5. Pečte přibližně
15 minut, až povrch jen lehce zezlátne. Korpus potom nechte úplně vychladnout. Do teplého plátu by se poleva vsakovala moc rychle a práce by byla zbytečně upatlaná. Během chladnutí připravte polevu
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6. Ve vodní lázni rozpusťte
máslo s hořkou čokoládou. Když je směs hladká, přilijte mléko, přidejte přesáté kakao a moučkový cukr.
7. Polevu důkladně rozmíchejte metličkou. Má být tekutá, lesklá a hladká. Když začne moc tuhnout, vraťte ji na chvíli nad páru. Pokud je naopak řídká až příliš, nechte ji pár minut stát stranou.
8. Vychladlý plát nakrájejte na kostky zhruba
5 × 5 cm. Každý kousek vezměte vidličkou nebo dvěma lžícemi a opatrně ho ponořte do čokoládové polevy.
9. Ještě mokré kostky hned obalte ve
strouhaném kokosu, ideálně ze všech stran. Tady se vyplatí trochu tempo, protože jak poleva začne zasychat, kokos už na ní drží hůř a méně rovnoměrně.
10. Hotové kokosové ježe pokládejte na mřížku nebo na pečicí papír a nechte zatuhnout. Podávat se dají ke kávě i čaji, nejlépe po krátkém odležení. V uzavřené dóze vydrží
2 až 3 dny a vláčnost si drží velmi dobře. Foto: Cooky.cz, Kokosoví ježci Rady Pro jemnější výsledek sáhněte po hořké čokoládě s nižším podílem kakaa. Výraznější chuť dá čokoláda kolem 60 %. Kokos nasypte do širší misky. Kostky se v něm budou otáčet snáz a po lince nebude tolik drobných bílých stop, které se pak lepí úplně všude. Na krájení korpusu se hodí delší nůž s hladkým ostřím. Řez je čistší a kostky pak vypadají upraveněji, i když je zrovna nechystáte na slavnostní tác. Jestli chcete drobnou obměnu, do polevy můžete kápnout trochu rumu. V některých domácích verzích se používá běžně a ke kakau s kokosem sedí opravdu dobře.
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Zdroj: Autorský text redakce
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