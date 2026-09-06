Kapitán Sparty Karabec přišel po ligovém fiasku s Hradcem s tvrdou kritikou celého týmu

Adam Karabec dostal kapitánskou pásku teprve 28. srpna, devět dní před nedělní porážkou 1:2 v Hradci Králové. Ani ne dva týdny v roli lídra mužstva, a už musel jít k fanouškům, kteří na Malšovické aréně skandovali „Priske ven“, a nahlas říct to, co se v kabině cítilo od první minuty. Nemluvil přitom jen za sebe. Vystoupil pro Sparta TV, na tiskové konferenci a poté osobně za celou kabinu před sektor hostujících příznivců. Slova, která zvolil, nebyla diplomatická.
„Situace je na ho*no“
Karabec po zápase nechodil kolem horké kaše. „Máme převahu na míči, ale je to úplně k ničemu,“ řekl pro klubové kanály. „Nevytváříme si šance, nejsme nebezpeční. Hrajeme pomalu, každý se proti nám stihne přesunout.“ A pak přišla věta, která rezonovala nejvíc: „Jestli to má někdo v hlavě, tak ať není ve Spartě.“
Nejmenoval nikoho konkrétně. Nekritizoval trenéra, nešel po jednotlivci. Mířil na kolektivní selhání, na tempo, na odvahu, na mentální nastavení celého mužstva. „Situace je na ho*no,“ shrnul stav bez příkras. „Jestli budeme takto pokračovat, tak to nemusíme hrát.“
Síla těch slov neplyne jen z jejich ostrosti. Plyne z toho, kdo je pronesl. Čerstvě jmenovaný kapitán, dvaadvacetiletý záložník, který pásku převzal po odchodu Lukáše Haraslína a kterého trenér Brian Priske veřejně označil za zodpovědného a oblíbeného hráče schopného tým vést. Jenže místo slavnostního rozjezdu v nové roli přišla krizová komunikace.
Sedmdesát procent držení, nula efektu
Čísla z oficiální ligové reportáže vyprávějí přesně ten příběh, který Karabec popsal slovy. Sparta měla proti Hradci 70 % držení míče a 515 přihrávek s úspěšností 88,5 %. Vypadá to jako dominance. Jenže očekávané góly (xG) říkají něco jiného: 1,18 pro Spartu proti 1,14 pro Hradec. Žádná výrazná převaha v šancích. Sterilní kontrola balonu, která soupeře neohrožovala.
Hradec přitom udeřil rychle. Dvě branky do 25. minuty a Sparta se celý zbytek zápasu marně snažila otáčet skóre. Podařilo se jí snížit, ale vyrovnat už ne. Pro domácí šlo o druhou výhru nad Spartou v řadě na vlastním stadionu, opakující se vzorec, který naznačuje systémový problém Letenských proti týmům, které se stáhnou a čekají na brejk.
Nejhorší start od roku 2005
Porážka v Hradci není izolovaný výpadek. Je to čtvrtá ligová prohra v úvodních sedmi kolech sezony 2026/27. Bilance Sparty vypadá jako jízda na horské dráze:
- 1. kolo: prohra v Brně se Zbrojovkou 1:3
- 2. kolo: výhra nad Zlínem 3:1
- 3. kolo: prohra v Mladé Boleslavi 0:2
- 4. kolo: výhra nad Teplicemi 4:1
- 5. kolo: výhra na Artisu 4:0
- 6. kolo: domácí prohra se Slavií 0:3
- 7. kolo: prohra v Hradci 1:2
Tři výhry, čtyři porážky, devět bodů. Desáté místo v tabulce. Podle oficiální ligové reportáže jde o nejhorší vstup Sparty do ligové sezony od roku 2005. Slavia vede se 17 body, Liberec má 16 a i Hradec se po nedělní výhře posunul na osmé místo s deseti body, navíc s odloženým zápasem k dobru.
Přitom nejde o nic nového. Už po minulé sezoně, kdy Sparta skončila druhá čtyři body za Slavií, sportovní ředitel Tomáš Rosický i trenér Priske otevřeně pojmenovali, že tým stály titul dvě slabší fáze: podzimní domácí ztráty s Pardubicemi, Teplicemi a Libercem a jarní úsek kolem derby a evropských pohárů. Recept, který sami formulovali, nebyla revoluce, ale větší konzistence. Ta zatím nepřišla.
Priske přiznal problém, fanoušci chtějí jeho hlavu
Karabec nebyl jediný, kdo po zápase mluvil otevřeně. Trenér Priske na tiskové konferenci přiznal: „Prohráváme a máme problém. Naše výkony jednoduše nejsou dost dobré.“ Na přímou reakci vedení klubu na Karabcovu nejtvrdší větu, tu o tom, že kdo to nezvládá v hlavě, nemá na Spartě co dělat, se ale čekalo marně. Veřejně se k ní bezprostředně nikdo nevyjádřil.
Atmosféra kolem Sparty je přitom nejnapjatější za poslední roky. Fanoušci v Hradci volali po odvolání trenéra. Karabec k nim šel osobně, jak sám vysvětlil, „za celou kabinu“. Převzal odpovědnost, kterou od kapitána čekáte, ale zároveň ukázal, jak křehká je pozice mladého lídra, který musí hasit požár dřív, než si stačil vybudovat autoritu výsledky.
Co rozhodne, jestli jde o krizi, nebo o bod obratu
Nejbližší ligový program nabídne odpověď rychle. V sobotu 12. září od 17:00 hostí Sparta doma Jablonec, o týden později cestuje do Olomouce. Mezitím ji čeká pohárový duel se Žižkovem a vstup do Evropské ligy proti Araratu-Armenia. Čtyři zápasy za jedenáct dní.
Pokud Sparta nezvládne alespoň ligový dvojblok Jablonec–Olomouc, z pozápasové sebekritiky se stane plnohodnotná krize sezony. Karabcova tvrdá slova pak budou jen záznamem momentu, kdy nový kapitán řekl pravdu, a tým na ni nedokázal odpovědět na hřišti.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl