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Dědictví, které přineslo hořkost: Gottovy miliony, boj o vilu Jiráskové a vnučky, které chtěla Růžičková vydědit

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Peníze a majetek dokážou zamíchat rodinnými vztahy i po smrti. Své o tom vědí pozůstalí po Karlu Gottovi (†80), Jiřině Jiráskové (†81) i Heleně Růžičkové (†67). Ve hře byly miliony, rodinná vila i hodnotný majetek.
Karel Gott

Karel Gott

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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