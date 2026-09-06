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Keita přiznal, co se při debutu v UFC pokazilo. V Paříži teď ukázal úplně jinou tvář

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Losene Keita před druhým zápasem v UFC přiznal, že proti Nathanielu Woodovi se nechal příliš svázat tlakem a myšlenkami na velkou scénu. V Paříži pak ukázal úplně jinou tvář a Naimova knockoutoval už v prvním kole.
Keita přiznal, co se při debutu v UFC pokazilo. V Paříži teď ukázal úplně jinou tvář

Keita přiznal, co se při debutu v UFC pokazilo. V Paříži teď ukázal úplně jinou tvář

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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