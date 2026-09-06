Dojemné gesto kapitána reprezentace Krejčího. Nejdřív gól, pak fotka se synem Priskeho

6. září 2026, stadion St. Andrew’s v Birminghamu. Derbyová atmosféra, páté kolo Championship, a v základní sestavě Wolves stoper, který v této sezoně ještě neodehrál jedinou ligovou minutu. Ladislav Krejčí nastoupil poprvé od léta, a ve 31. minutě hlavičkoval po rohovém kopu Huga Buena a teči Andrého do sítě. Birmingham City 0:1. Jenže příběh dne neskončil závěrečným hvizdem ani konečnou remízou 2:2. Skončil až o pár minut později, v kabinách, kde si český kapitán vyměnil dres s dánským útočníkem domácích. S Augustem Priskem. Se synem svého bývalého trenéra ze Sparty.
Fotka, která propojila dva anglické příběhy jednou sparťanskou linkou
Na Krejčího instagramovém profilu se krátce po zápase objevil společný snímek s Augustem Priskem a popisek, který čeští fanoušci okamžitě rozklíčovali: „Pro našeho tátu, Briana.“ Tři slova, která přenesla nedělní derby z anglické druhé ligy přímo na Letnou. Brian Priske, současný hlavní trenér Sparty, je otcem Augusta, a zároveň mužem, pod jehož vedením se Krejčí stal stálým kapitánem pražského klubu. Jak připomíná rozlučkový text Sparty, právě po Priskeho příchodu dostal Krejčí pásku natrvalo.
Že vazba mezi obráncem a dánským trenérem přetrvává i po odchodu obou ze Sparty, potvrdil sám Krejčí ještě letos v březnu. Před baráží Česka s Dánskem pro ČT sport prozradil, že s Priskem mluvil už před srazem. „Uvidíme, komu bude fandit,“ smál se tehdy. Nedělní fotka s Augustem ukázala, že ten kontakt není jen zdvořilostní.
Proč Krejčí vůbec nehrál
Gól a devadesát odehraných minut vypadají jako samozřejmost. Nebyly. Krejčí se do přípravy Wolverhamptonu vrátil pozdě kvůli mistrovství světa, po návratu ho brzdilo drobné zranění a celé léto se spekulovalo, jestli v klubu vůbec zůstane. Trenér César Peixoto dva dny před derby otevřeně vysvětloval situaci: hráč je teprve teď fyzicky připravený začít hrát a klub už ví, že zůstává.
Z nuly ligových minut rovnou na plnou porci v derby. A rovnou gól. To je skok, který si český kapitán nemohl naplánovat lépe. Peixoto po zápase nicméně nešetřil ani kritikou, veřejně poukázal na obranné chyby, včetně Krejčího podílu na prvním inkasovaném gólu Birminghamu. Dveře do sestavy se otevřely, ale zůstat v nich bude vyžadovat víc než jednu hlavičku.
August Priske: víc než jen „syn slavného trenéra“
Na druhé straně hřiště stál útočník, který si místo v základu Birminghamu nevysloužil příjmením. August Priske přišel do Blues v lednu 2026 ze švédského Djurgårdenu, kde v předchozí sezoně nastřílel osmnáct gólů ve 27 zápasech a stal se nejlepším střelcem celé Allsvenskan. Proti Wolves nastoupil od první minuty na hrotu a hrál do 81. minuty.
Dva hráči, kteří se potkali na anglickém trávníku, ale jejichž příběhy se protínají přes jednoho dánského trenéra v Praze:
- Krejčí – pod Brianem Priskem kapitánem Sparty, teď obráncem Wolves bojujícím o návrat do sestavy.
- August Priske – syn téhož trenéra, střelec ze Švédska, který si buduje vlastní kariéru v Birminghamu.
Derby je postavilo proti sobě. Výměna dresů je po závěrečném hvizdu spojila.
Co to znamená pro reprezentaci
Pro českou reprezentaci je nedělní zápas především signálem, že její kapitán zase hraje. Krejčího pozice v národním týmu nikdy nezávisela na jednom gólu, pásku má jistou. Závisí ale na tom, jestli v klubu sbírá minuty. Po Birminghamu je zpátky v reálné soutěži o místo v sestavě Wolves, a pokud na derby naváže dalšími starty, jeho podzimní nominace bude podložená ostrou herní praxí, ne jen statusem.
Pozápasová fotka s Augustem Priskem nebyla náhradou za výkon. Byla jeho osobním dovětkem, tichým vzkazem člověku, který z něj udělal kapitána poprvé.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl