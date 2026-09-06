Gregorová nemá strach, že ji Koptík opustí za mladší. „Kdyby odešel, tak za starou, je to gerontofil," prohlásila s úsměvem

Sedmdesátitříletá herečka stojí v kuchyni, na sobě domácí oblečení, žádný make-up, žádné přípravy. Za kamerou je Ondřej Koptík, její o více než tři dekády mladší partner, kterého sama označuje za „kameramana i opatrovníka“ v jedné osobě. A právě v téhle neformální kulise padne věta, která obletěla česká i slovenská média: nemusí se prý fintit, protože kdyby Koptík odešel, tak rozhodně ne za mladší ženou. „Kdyby odešel, tak za nějakou starou. Je to trošku gerontofil,“ dodá se smíchem. Nejde o odborný termín. Jde o zkratku, která v jejím podání znamená jediné: je na starší ženy, na babky. A právě proto se o ni „v této situaci postará“.
Bonmot jako zbraň
Vtip o gerontofilovi zní na první poslech jako improvizace. Jenže kdo sleduje Gregorovou delší dobu, ví, že podobné hlášky jsou její osvědčený nástroj. Otázku na věkový rozdíl dostává od novinářů, komentátorů i anonymních hejterů tak pravidelně, že si na ni vypracovala vlastní formát odpovědi: ostrý, sebevědomý, s nadsázkou, která oponentovi bere vítr z plachet.
V podcastu Hovory s Timeou z června 2026 to pojmenovává přímo: vztah podle ní funguje tehdy, když je žena jistá sama sebou. Žádná submisivní oddanost, žádné křečovité ujišťování. „Udělala bych pro partnera první i poslední, ale má to svoje hranice.“ Věta o gerontofilovi pak není laciný bonmot, je to veřejná demonstrace těch hranic.
Deset let po skandálu
Aby tahle sebejistota dávala smysl, je potřeba si připomenout, odkud pár přichází. Gregorová a Koptík se seznámili přes internet; podle starší verze z Nedělního Blesku to začalo Koptíkovými opakovanými návštěvami kvůli zprovoznění internetu v domě, z nichž vznikl flirt. Gregorová sama tehdy přiznávala, že to z její strany mělo být nezávazné dobrodružství.
Nezávazné to nezůstalo. A v roce 2017 přišel veřejný rozpad: Koptík zveřejnil intimní dopisy, následoval rozchod, mediální kolotoč, jeho léčba. Příběh, který by většinu párů pohřbil. Gregorová ale odpustila. Už v roce 2020 Koptík v rozhovorech mluvil o tom, že by si ji chtěl vzít, a popisoval ji jako „velitelku“, ne posměšně, ale s obdivem k síle jejích argumentů a k tomu, co zvládá.
Dnes spolu žijí v maďarské Rajce přes deset let. Gregorová tam má vlastní řadový dům, chválí sousedské vztahy a blízkost Slovenska. Během covidu tam podle vlastních slov „prožila to nejhorší“, ale zároveň si „uklidila ve vztazích“ a pochopila, co je důležité. Po smrti Radoslava Brzobohatého nechtěla přebývat po kamarádech, koupila si zázemí a zůstala. Klid mimo dosah českého bulváru vztahu viditelně prospěl.
Dvě etapy, dvě lásky
Gregorová o Brzobohatém mluví dodnes jako o osudovém muži. V roce 2021 říkala, že na něj vzpomíná denně, v podcastu z letošního června potvrzuje, že smutek zůstal. O Koptíkovi mluví jinak, jako o člověku přítomnosti, partnerovi, který obstarává praktické zázemí a je jí nablízku. Nejde o vytěsnění jednoho druhým. Jsou to dvě oddělené kapitoly života a Gregorová je tak i prezentuje.
Koptík sám v rozhovorech z roku 2020 vysvětloval, čím ho okouzlila: charisma, inteligence, ženskost. Ani jednou nezmiňoval věk jako překážku nebo kuriozitu. Když ji nazval dominantní osobností, dodal, že jde o funkční rozdělení rolí, ne o nerovnost. Podle nás právě tohle vysvětluje, proč bonmot o gerontofilovi nezní ponižujícně: oba vědí, na čem jejich vztah stojí, a veřejnosti servírují jen tolik, kolik chtějí.
Humor místo obrany
Gregorová čelí bodyshamingu pravidelně. Slovenská TV JOJ v červenci citovala komentáře mířící na její věk a vzhled a zároveň popisovala, jak část publika překvapuje tím, že na ně reaguje s humorem místo s uraženým mlčením. Kuchyňská videa na Instagramu, kde vaří bez líčení a glosuje vlastní život, jsou přesně ten formát, který jí vyhovuje. Žádná stylizace, žádný filtr. Jen ona, kamera v rukou partnera a věty, které by si leckterý scenárista záviděl.
V podcastu se dotkla i tématu obtěžování v divadle, řekla, že v době jejích začátků bylo běžné, že ženy někdo „plesne“ nebo „pochytá“, a chápala to jako součást tehdejšího flirtu. Výrok vyvolal diskusi, ale zapadá do stejného vzorce: Gregorová mluví v ostrých zkratkách, bez diplomatického obalu, často provokativně. Právě proto její bonmoty fungují, nejsou vypočítané na efekt, jsou autentické.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová