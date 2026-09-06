Nedávná jednička Slavie i reprezentace na útěku. Staněk jde za penězi k Saúdům

Ještě 5. září 2025 stál Staněk v brance české reprezentace při kvalifikační výhře 2:0 v Černé Hoře. O rok později, sledoval z lavičky, jak Jakub Markovič chytá ligový zápas proti Zbrojovce Brno. Den nato novinář Ben Jacobs na síti X oznámil, že třicetiletý gólman má hotovou dohodu s Al Hazemem, klubem ze saúdské nejvyšší soutěže. Zprostředkovali ji Ahmed Almualim a agent Filip Zika. Přesun má formu hostování, Staněk má ve Slavii smlouvu do roku 2029. Ale sportovní realita v Edenu mu nenechala moc na výběr.
Jak Staněk přišel o bránu
Jaro 2026 začínal jako slávistická jednička. Ve 13 soutěžních duelech zapsal deset čistých kont, čísla, která by normálně znamenala neotřesitelnou pozici. Jenže po utkání s Libercem 21. února 2026 následoval výpadek. Další soutěžní start přišel až 17. května v Hradci Králové. Téměř tři měsíce ticha.
V tom mezidobí se prosadil Markovič. A prosadil se tak přesvědčivě, že na startu sezony 2026/27 odchytal všech sedm ligových zápasů, 630 minut, pět inkasovaných branek, včetně výhry 3:0 na Spartě. Staněk se na hřiště nedostal. Nejtvrdší signál ale přišel odjinud: na soupisce Slavie pro Ligu mistrů 2026/27 figurují mezi brankáři pouze Markovič a Nazar Domčak. Staněk tam není. Klub, který hraje ligovou fázi Ligy mistrů, ho vyřadil z evropského plánu.
Kam přesně míří
Al Hazem sídlí v Ar Rass, městě v regionu al-Kasím uprostřed Saúdské Arábie. Klub založený v roce 1957 hraje Saudi Pro League, tedy tamní nejvyšší soutěž. Nejde o žádný al-Hilál ani al-Ittihád; Al Hazem patří k menším účastníkům ligy, bez mezinárodní hvězdné posádky.
Na oficiálním webu klubu jsou v prvním týmu vedeni tři brankáři včetně Bruna Varely. Staněk by tedy nepřicházel do prázdné branky. Musel by si místo vybojovat, což je paradoxně přesně to, co potřebuje: pravidelné minuty a roli jedničky, kterou ve Slavii ztratil.
Peníze, nebo restart?
Přesná výše Staňkova platu v Al Hazemu veřejně známa není. Žádný z dostupných zdrojů částku neuvádí. Logika je ale poměrně přímočará: hráč, který ztratil místo v české lize a vypadl z evropské soupisky, by stěží měnil kontinent jen kvůli počasí. Saúdská liga je známá nadstandardními platy i pro hráče, kteří v Evropě nedosáhnou na absolutní špičku. Bez výrazně lepších finančních podmínek by přesun nedával smysl.
Srovnání s podobnými odchody z české ligy nabízí případ Lukáše Haraslína, který letos zamířil ze Sparty do al-Fatehu. Haraslín je ovšem Slovák a odcházel z pozice kapitána a klíčového hráče, tedy z úplně jiné výchozí situace než Staněk, který odchází jako gólman bez ligových minut.
Co to znamená pro reprezentaci
Staněk má reprezentační kredit. Na EURO 2024 jel jako jednička, v Černé Hoře ještě loni chytal důležitý kvalifikační zápas. Samotná saúdská liga nominaci nevylučuje, rozhodující bude, jestli v Al Hazemu skutečně bude chytat. Pokud ano, trenéři národního týmu ho ze seznamu škrtnout nemusí. Pokud skončí na lavičce i v Ar Rass, pád v brankářské hierarchii reprezentace je prakticky nevyhnutelný.
Formálně se Staněk se Slavií nerozešel. Smlouva do roku 2029 zůstává v platnosti, hostování neznamená definitivní konec. Návratová cesta existuje na papíře. Sportovně je ale cesta zpátky do slávistické brány strmá: Markovič drží formu, Domčak kryje záda a klub staví budoucnost bez Staňka v evropském plánu.
Ve třiceti letech si Jindřich Staněk vybral minuty a peníze před čekáním na šanci, která nemusela přijít. Je to pragmatické rozhodnutí. Jestli je i správné, ukáže jeho minutáž v Ar Rass.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl