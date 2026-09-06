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Nedávná jednička Slavie i reprezentace na útěku. Staněk jde za penězi k Saúdům

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Jindřich Staněk vypadl ze soupisky Slavie pro Ligu mistrů. Teď míří na hostování do saúdského Al Hazemu.
Nedávná jednička Slavie i reprezentace na útěku. Staněk jde za penězi k Saúdům

Nedávná jednička Slavie i reprezentace na útěku. Staněk jde za penězi k Saúdům

Zdroj: SK Slavia Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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