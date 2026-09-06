Ornella s Mašlíkovou tvrdě narazily u svých sledujících. Jedna propagovala e-cigaretu, druhá prášky na cukr v krviPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ornella s Mašlíkovou tvrdě narazily u svých sledujících. Jedna propagovala e-cigaretu, druhá prášky na cukr v krvi
Karlos Vémola tvrdí, že na děti dával sto tisíc měsíčně. Lela namítá, že peníze nechodily pravidelně....
Moderátorka České televize v rozhovorech napříč lety popsala dvě zátěže, které jí málem zlomily kariéru, a...
Praha začátkem září znemožnila Jaromíru Soukupovi vstup do branického areálu, kde ještě nedávno sídlil s...
Luxusní lednice na firmu, shořelý kamion a historka o objížďce, která neexistuje. Filip Smetana v Ulici...
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
- Sagvan Tofi slaví 62. Býval idolem žen, randil s Krainovou i Rolins a jedním článkem si znepřátelil Brožovou
- Gregorová nemá strach, že ji Koptík opustí za mladší. „Kdyby odešel, tak za starou, je to gerontofil," prohlásila s úsměvem
- Smutná zpráva z Vémolandu: Karlos oplakává milovaného člena rodiny
- Dětská hvězda Roman Čada opustil herectví a dal se na podnikání. Bývalý herec se aktivně angažuje i v politice