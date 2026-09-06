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Zbigniew Kalina jako muzikálový Saturnin: Bez zvláštního talismanu premiéru neodehraje

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Herci Zbigniew Kalina a Jakub Tvrdík se stanou historicky prvními představiteli titulní role legendárního Saturnina. A přestože Kalina premiéry nemá rád, nenechává nic náhodě a její úspěch má pojištěný. Už 23 let má jeden hodně zvláštní talisman.
Saturnin, Divadlo Hybernia, Zbigniew Kalina

Saturnin, Divadlo Hybernia, Zbigniew Kalina

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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