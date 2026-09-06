Zbigniew Kalina jako muzikálový Saturnin: Bez zvláštního talismanu premiéru neodehraje

Jirotkův román Saturnin četl Zbigniew Kalina dvakrát. Saturnin Zbigniew Kalina - ukázka ze zkoušky muzikálu Saturnin v Divadle Hybernia Zbigniew Kalina a Kateřina Marie Fialová - ukázka ze zkoušky muzikálu Saturnin v Divadle Hybernia Muzikál Saturnin - dvě Tetičky Kateřiny - Kateřina Bohatová a Erika Stárková Zbigniew Kalina a se na jevišti Hybernie také potkává s kolegyní Kateřinou Bohatovou, která si střihla roli tety Kateřiny. Společně se navíc objevují ještě ve Vršovickém divadle Mana. Ukázka ze zkoušky muzikálu Saturnin v Divadle Hybernia Tomáš Kyselka (Jirotka) a Kateřina Marie Fialová (Barbora) - ukázka ze zkoušky muzikálu Saturnin v Divadle Hybernia Muzikál Saturnin - hudbu a texty písní napsal Roman Říčař Muzikál Saturnin - režisér Tomáš Dianiška Muzikál Saturnin - Tomáš Kyselka a Radek Melša (Jirotka) Muzikál Saturnin - Kateřina Marie Fialová (Barbora) Herecký tým muzikálu Saturnin v Divadle Hybernia
Herci Zbigniew Kalina a Jakub Tvrdík se stanou historicky prvními představiteli titulní role legendárního Saturnina. A přestože Kalina premiéry nemá rád, nenechává nic náhodě a její úspěch má pojištěný. Už 23 let má jeden hodně zvláštní talisman.
„Nevím, jestli to mám prozradit, je to trapné. Ale mám už dvacet tři let jedny černé spoďáry, které si beru vždy jen na premiéru. Jsou již trochu oprané, na jednom místě jsem je už musel i zašít, ale vyhazovat je nebudu. Ještě nějakou tu premiéru vydrží,“ smál se sympatický představitel Saturnina.
Jirotkův román četl Zbigniew Kalina dvakrát a navíc si ho ještě poslechl jako audioknihu. Nemohlo ho tedy nic překvapit. Přesto něco nečekal. „
Velice mile mě překvapil režisér Tomáš Dianiška, který je pro mě představitelem klidné síly. Hodný režisér, ale totálně pevný v kramflecích. Nikdy nezvedne hlas, ale když je naštvaný, je to poznat. A překvapil mě Roman Říčař, kolik hitovek a jakou báječnou hudbu napsal.“
Zbigniew Kalina se na jevišti Hybernie také potkává s kolegyní Kateřinou Bohatovou, která si střihla roli tety Kateřiny. Společně se objevují ještě ve Vršovickém divadle Mana.
„S Kačkou se na jevišti sejdu vždycky rád. Je to výborná kamarádka a jako herečka je bezkonkurenční.“
Saturnin na jevišti stejně velký šarm jako v Jirotkově knize, diváci se mají rozhodně na co těšit. V hlavních rolích se představí: Zbigniew Kalina (Saturnin), Jakub Tvrdík (Saturnin), Kateřina Marie Fialová (Barbora), Vítězslava Karolová (Barbora), Erika Stárková (Tetička Kateřina), Kateřina Bohatová (Tetička Kateřina), Radek Melša (Jirotka), Tomáš Kyselka (Jirotka), Dalibor Gondík (Doktor Vlach), Bronislav Kotiš (Doktor Vlach), Jaromír Dulava (Dědeček), Jan Krafka (Dědeček).
Muzikál podle slavného románu Zdeňka Jirotky uvede v premiéře 12. září pražské Divadlo Hybernia.
Zdroj: Aplausin.cz