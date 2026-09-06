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Přicházíte o nejlepší funkci, kterou Android v autě nabízí. Až překvapivě mnoho řidičů ho nepoužívá

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Bezdrátový Android Auto promění displej auta v chytrý telefon bez jediného kabelu. Většina řidičů ho přitom nikdy nezapnula.
Android Auto, počítač

Android Auto, počítač

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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