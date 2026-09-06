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Sousedova kamera zabírá váš pozemek? Stačí jedno nahlášení na úřad a bude mít co vysvětlovat na policii

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Nenechte si zasahovat do soukromí a chraňte svá práva. Kamera směřující na váš pozemek může být vážným porušením vašich ústavou zaručených práv.
kamerový systém

kamerový systém

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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