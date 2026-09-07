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Test znalostí o jídle v českých pohádkách: Vzpomeňte si, co mlsaly slavné postavy

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České pohádky nejsou jen o hrdinech a dracích. Na stolech, v hrncích a v košíčcích se skrývají příběhy, které možná znáte.
Fotografie z pohádky Honza málem králem

Fotografie z pohádky Honza málem králem

Zdroj: Foto: Miroslav Pešan/se souhlasem České televize, pohádka Honza málem králem
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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