Test znalostí o jídle v českých pohádkách: Vzpomeňte si, co mlsaly slavné postavy

Test znalostí o jídle v českých pohádkách: Vzpomeňte si, co mlsaly slavné postavyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fotografie z pohádky Honza málem králem
Sytá, tmavě červená barva prozradí poctivý guláš dřív, než ho vůbec ochutnáte. Většina z nás sahá po...
Kakao, kokos a čokoládová poleva patří mezi kombinace, které u domácích moučníků fungují roky. Kokosové...
Donuty mám spojené spíš s vitrínou a polevou, po které lepí prsty ještě půl hodiny. Tahle domácí verze ze...
Vajíčkový salát patří k těm receptům, které nepotřebují žádnou velkou přípravu ani exotické suroviny. Pět...
Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...Všechny články tohoto autora →
- 7 strašných chyb, kterých se dopouštíte při obalování a smažení řízků. Kazíte si výslednou šťavnatost a křupavost
- Vajíčkový salát s trikem, díky kterému je jemnější, krémovější a mnohem chutnější
- Jablkovec je sváteční jablečný koláč s křehkým lineckým těstem a sněhovou čepičkou
- Maliny zamražené bez cukru ztratí chuť i vůni. Stačí ale jeden krok navíc a vydrží bez újmy až do příštího května