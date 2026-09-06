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Vězení mezi nimi vykopalo propast, kterou nepřekonali: Jiří Sovák svého syna nikdy nevzal na milost

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Patřil k největším legendám českého filmu, v soukromí ale prožíval příběh, který měl k jeho slavným komediím hodně daleko. Se synem Jiřím Schmitzerem (76) měl komplikovaný vztah a po tragické nehodě, při níž Schmitzer pod vlivem alkoholu usmrtil chodce, se jejich odcizení ještě prohloubilo. Od smrti Jiřího Sováka (†80), který zemřel 6. září 2000, uplyne 26 let.
Jiří Sovák

Jiří Sovák

Zdroj: herminapress/ csfd.cz/ Photo Česká televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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