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Nakládaná rajčata do malé skleničky: recept s křenem a višňovými listy, po kterém se vracíme celou zimu

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Zužitkujte i to nejmenší množství nadbytečných rajčat rychlým a chutným způsobem. Stačí je jen naložit za pomoci těch správných ingrediencí.
Zavařování rajčat

Zavařování rajčat

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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