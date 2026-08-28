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Brankář Sparty Kovář se tajně oženil s Ruskou. Svatbu rok skrýval, prozradilo ji až nové příjmení manželky

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Žádné oznámení, žádné fotky s prstýnky. Svatbu gólmana Sparty odhalil až klubový web volejbalového Jihostroje.
Brankář Sparty Kovář se tajně oženil s Ruskou. Svatbu rok skrýval, prozradilo ji až nové příjmení manželky

Brankář Sparty Kovář se tajně oženil s Ruskou. Svatbu rok skrýval, prozradilo ji až nové příjmení manželky

Zdroj: HC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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