Brankář Sparty Kovář se tajně oženil s Ruskou. Svatbu rok skrýval, prozradilo ji až nové příjmení manželky

Když 24. srpna 2026 zveřejnil VK Jihostroj České Budějovice medailonek nové posily pro svůj historicky první ženský extraligový tým, všimli jsme si jednoho detailu. Blokařka uvedená jako Valeriya Kovářová žije podle klubu v Písku „se svými dětmi a manželem Jakubem Kovářem“. Žádná tisková konference, žádný instagramový příspěvek s kyticí. Sňatek jednoho z nejzkušenějších českých hokejových brankářů prozradila volejbalová soupiska.
Stopa na soupisce
Valerija byla dříve veřejně známá pod příjmením Safonovová. Na oficiální soupisce Jihostroje pro sezonu 2026/27 už ale figuruje jako Kovářová, narozena 28. března 1992 v Novém Urengoji, výška 184 centimetrů, pozice blokařka. Klubový článek o jejím příchodu šel ještě dál: výslovně ji představil jako manželku sparťanského gólmana.
Teprve poté, co si spojení všimly sportovní redakce, Kovář sám potvrdil Blesku, že se pár vzal „loni“, tedy v roce 2025. Přesné datum ani místo svatby veřejně nezazněly. Ani předtím, ani potom.
Rok ticha
Celý rok mezi sňatkem a jeho odhalením Kovář o svatbě veřejně nepromluvil. V rozhovoru pro sparťanský web z května 2026 mluví o „paní“ a „dětech“, zmiňuje nejstaršího syna, který už prý řeší vlastní randění. Žádné jméno, žádné příjmení, žádný detail navíc. Formulace připomínají spíš ochranný perimetr než spontánní vyprávění.
A není to nový vzorec. Časová osa ukazuje postupné uzavírání:
- 2012 – v rozhovoru pro Budějckou Drbnu pózuje s tehdejší přítelkyní Petrou, vztah je veřejný a bezproblémový.
- 2022 – při návratu do Sparty otevřeně říká, že se stěhuje kvůli synovi Tobinovi, který jde do školy.
- Březen 2024 – teprve po měsících spekulací „odtajní“ novou partnerku Valeriji; Blesk tehdy psal, že o ní možná nevěděli ani někteří lidé z klubu.
- Duben 2025 – na Instagramu zveřejní příspěvek o nenávistných zprávách, které dostal těsně před narozením syna Michaela. Přejí mu v nich nemoc.
- 2025 – někdy během roku proběhne svatba. Bez jediného veřejného záznamu.
- Srpen 2026 – nové příjmení na volejbalové soupisce celou věc odkryje.
Kontrast s prvním manželstvím je nápadný. Vztah s Petrou byl od počátku na očích médií. Nový vztah Kovář budoval v opačném režimu, a svatba byla jeho logickým vyústěním.
Proč mlčení dává smysl
Nabízí se bulvární čtení: hokejista „ututlal“ svatbu s Ruskou. Jenže dostupné indicie ukazují spíš na promyšlenou strategii ochrany rodiny než na jednorázové zatajení.
Sparta sama v lednu 2025 spustila kampaň proti kyberšikaně hráčů a jejich rodin. Kovář v ní otevřeně popsal zprávy přející nemoc jeho dětem. Když člověk dostává tenhle typ obsahu do schránky, motivace nesdílet rodinné milníky s veřejností přestává být záhadou.
K tomu přidejme geopolitický kontext. Valerija je Ruska, většinu kariéry strávila v ruské Superlize u Uraločky Jekatěrinburg. Po únoru 2022 FIVB suspendovala ruské týmy i kluby z mezinárodních soutěží, teprve v srpnu 2026 zveřejnila plán postupného návratu od roku 2027. Ruská národnost ve sportu zkrátka nese citlivější náboj než před válkou. Kovář, který v Jekatěrinburgu sám chytal od roku 2013, to ví z první ruky.
Víc než manželka hokejisty
Valerijin příchod do Jihostroje přitom není jen rodinná poznámka pod čarou. Klub ji angažoval jako zkušenou oporu pro historicky první ženský extraligový tým, a její životopis tomu odpovídá: pět medailí z ruské Superligy, dvě stříbra z evropských pohárů, starty v Lize mistryň. Na soupisce je ve 34 letech jednou z nejstarších hráček kádru, srovnatelnou věkem jen se Sandrou Skřivanovou. Generální manažer Robert Mifka ji prezentuje jako klíčovou posilu projektu, který klub teprve buduje.
Po pěti letech mimo profesionální volejbal se vrací nedaleko domova; Písek od Českých Budějovic dělí necelých padesát kilometrů. Že se vrací pod novým příjmením, Jihostroj řeší jako fakt, ne jako senzaci.
Co zůstává skryté
Přesné datum svatby veřejně neexistuje. Místo obřadu taky ne. Kovář řekl „loni“ a víc nepřidal. Neznáme ani reakci jeho nejstaršího syna Tobina, ani postoj širší rodiny. A pokud si Kovář dosavadní režim udrží, pravděpodobně se to nezmění. Ještě v květnu 2026, měsíce po svatbě, mluvil o rodině tak opatrně, jako by skládal diplomatickou nótu.
Jedno je ale zřejmé: tenhle sňatek neodhalil Instagram, bulvár ani informátor z kabiny. Odhalila ho volejbalová soupiska v Českých Budějovicích. A to o Kovářově přístupu k soukromí říká víc než cokoliv, co kdy řekl do mikrofonu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta