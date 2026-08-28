5 let od smrti Eduarda Hrubeše: Moderátor zasvětil velkou část života péči o nemocnou manželku

Eduard Hrubeš bavil diváky jako moderátor oblíbeného pořadu Tak neváhej a toč!. Za jeho úsměvem se ale skrýval nelehký osud. O nemocnou manželku Blanku se staral až do její smrti, poté se jeho vlastní život začal postupně uzavírat.
Eduard Hrubeš patřil k televizním tvářím, které si diváci oblíbili pro osobitý humor, nadhled a klidný způsob moderování. Nejvíce se zapsal do paměti jako průvodce zábavným pořadem Tak neváhej a toč!, v němž více než deset let komentoval kuriózní a vtipné záběry. Od jeho smrti 22. srpna 2021 tak právě uplynulo pět let. V redakci In-Lifestyle.cz jsme se k jeho příběhu vrátili nejen kvůli vzpomínce na známého konferenciéra. Znovu se nabízí otázka, proč na něj lidé pořád myslí s takovou něhou. Za klidným televizním úsměvem a osobitým humorem byl také muž, který v nejtěžší chvíli zůstal po boku své ženy.
Od kameramana k oblíbenému moderátorovi
Hrubeš se narodil v Brně a původně měl namířeno úplně jinam. Jeho otec z něj chtěl mít diplomata, a proto dbal na jeho jazykové vzdělání. Budoucí moderátor se ale nakonec dostal k filmu a vystudoval filmovou a televizní publicistiku na FAMU. Ještě během studií se přitom ukázalo, že mu práce před kamerou není cizí. V jednom z pozdějších rozhovorů pro Českou televizi popsal, že se k moderování dostal vlastně náhodou. Při natáčení studentského dokumentu v Brémách v roce 1965 byl jediným členem týmu, který ovládal němčinu. Zatímco kolegovi předal kameru, sám se postavil před objektiv a vzal do ruky mikrofon. Podobné situace nakonec nasměrovaly jeho kariéru i před televizní kameru.
Jeho profesní život pak byl mimořádně pestrý. Pracoval jako kameraman, režisér, scenárista, konferenciér, hudebník i rozhlasový moderátor. Působil například v Armádní redakci Československé televize, uváděl Poštovní schránku, spolupracoval na Kinoautomatu a později se stal uměleckým šéfem Velkopopovické Kozlovky, v níž hrál na trubku a banjo. Největší popularitu mu však přineslo právě Tak neváhej a toč!, které se vysílalo od druhé poloviny 90. let. A i když pořad znamenal pro Hrubeše velkou část kariéry, sám dokázal s humorem vzpomínat i na jeho někdy bizarní zákulisí. Při jednom natáčení se do dekorace dostal podnik vyrábějící pornografické filmy a jeho podobizna ve smokingu se následně objevila na obalu videokazety.
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Láska na celý život a těžká zkouška
Svou životní partnerku Blanku, kostýmní výtvarnici, poznal Hrubeš ještě během studií na FAMU. Byli spolu téměř půl století a měli dvě děti, dceru Blanku a syna Eduarda. Jejich seznámení popsal sám Hrubeš velmi romanticky: „Bylo to na FAMU. V pátek odpoledne vždy promítali filmy a my jsme si vedle sebe náhodou sedli. Promítali film A co dále, Baltazare a ona začala plakat již na začátku. Chytila mě za ruku a já už ji nepustil. Od té chvíle jsme se od sebe nehnuli,“ připomněl deník Blesk. O jejich vztahu přitom mluvil s velkou vděčností: „Já bych přál všem mužům, aby měli takový štěstí jako já.“
V roce 2012 však jejich společný život dramaticky změnila mozková mrtvice, po níž Blanka oslepla a přestala chodit. Hrubeš za ní pravidelně docházel do nemocnice a později do zařízení, kde o ni pečovaly řádové sestry. Dlouho věřil, že se její zdravotní stav zlepší, jak popisoval v pořadu 13. komnata. To se už bohužel nestalo. Blanka nakonec v únoru 2014 zemřela. Eduard její odchod nesl velmi těžce a později přiznával, že se s její smrtí nedokázal skutečně smířit.
Po ztrátě manželky se sice ještě snažil pracovat, věnoval se rozhlasu, hudbě i dalším projektům, ale jeho síly postupně ubývaly. V posledních měsících života se podle rodinného přítele zhoršil i jeho zdravotní stav a přestal se orientovat v čase a prostoru. Rodina mu proto zajistila péči v domově se zvláštním režimem v Terezíně, kde za ním pravidelně jezdila dcera Blanka s rodinou. Tady Eduard Hrubeš 22. srpna 2021 zemřel. Přesná příčina jeho úmrtí nebyla zveřejněna. Zůstává po něm nejen vzpomínka na muže, který dokázal celé generace diváků rozesmát, ale také na manžela, který v nejtěžší chvíli svého života neopustil ženu, s níž strávil desítky let.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek 5 let od smrti Eduarda Hrubeše: Moderátor se staral o nemocnou manželku, sám dožil v pečovatelském domě byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.