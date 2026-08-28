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5 let od smrti Eduarda Hrubeše: Moderátor zasvětil velkou část života péči o nemocnou manželku

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Eduard Hrubeš bavil diváky jako moderátor oblíbeného pořadu Tak neváhej a toč!. Za jeho úsměvem se ale skrýval nelehký osud. O nemocnou manželku Blanku se staral až do její smrti, poté se jeho vlastní život začal postupně uzavírat.
Fotografie Eduarda Hrubeše

Fotografie Eduarda Hrubeše

Zdroj: Foto: NextFoto, Eduard Hrubeš na předávání Cen humoru 2011
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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