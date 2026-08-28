Kováč po obratu Plzně: Cítili krev, šli za tím. Popsal moment, kdy celý stadion uvěřil, že se stane nemožné

Šest dnů od krize k euforii
Martin Hyský skončil na plzeňské lavičce 21. srpna, den po návratu z Bělehradu, kde Viktoria padla 0:3. Klub v oficiálním prohlášení mluvil o nepovedeném vstupu do sezony, herním projevu neodpovídajícím ambicím a celkovém směřování týmu. Čísla tomu odpovídala, Plzeň do té chvíle vyhrála jediné z pěti soutěžních utkání.
O dva dny později, 23. srpna, FC Viktoria Plzeň představila Radoslava Kováče. První trénink vedl ten samý den. Na přípravu odvety měl čtyři dny. Žádný prostor pro velkou taktickou revoluci, a Kováč to věděl. Sám přiznal, že hodně komunikoval s realizačním týmem i zkušenými hráči, sbíral informace a nechtěl hned všechno převracet. Pár věcí upravil, ale základ byl, aby se hráči cítili dobře v tom, co mají hrát. Spíš psychologické odblokování než systémový převrat.
Devadesát šest minut dramatu
Odveta začala přesně tak, jak Plzeň potřebovala. V 8. minutě otevřel skóre Adu. Stadion se zvedl. Jenže o tři minuty později srovnal Ivanić na 1:1 a souhrnné manko zůstávalo propastné, 1:4.
Pak přišla série momentů, které by vydaly na celou sezonu:
- 33. minuta – Adu obešel brankáře, střílel do prázdné. Obránce na čáře zachránil.
- 50. minuta – penalta pro Plzeň. Neproměněná.
- 53. minuta – Bukari viděl červenou kartu. Crvena zvezda dohrávala v deseti.
- 58. minuta – druhá penalta večera. Višinský proměnil na 2:1.
- 63. minuta – Hrošovský zvýšil na 3:1. Souhrnné skóre 3:4. Scházel jediný gól.
A právě tady Kováč identifikoval zlom. Ne u červené karty, ne u penalty. U třetího gólu. Vyloučení Bukariho podle něj „samozřejmě pomohlo“, ale skutečný přepínač byl okamžik, kdy mužstvo i tribuny pochopily, že obrat je na dosah. Lukáš Červ to po zápase popsal slovy, že tribuny se „chytly snad nejvíc, co jsem tady asi zažil“.
Zbytek byl už lavina. V páté minutě nastavení Kabongo proměnil třetí penaltu večera na 4:1, souhrnné vyrovnání na 4:4 a prodloužení. V 96. minutě pak Krčík završil demolici na konečných 5:1.
Proč byl obrat tak výjimečný
Před odvetou ČT i ČTK připomínaly, že Plzeň už dvakrát dřív prohrála první zápas evropského dvojzápasu o tři góly a nikdy to neotočila. Po postupu zaznělo, že šlo o první případ v klubové pohárové historii, kdy Viktoria obrátila dvojzápas ze stavu 0:3. Nejde přitom o žádného evropského nováčka; podle historie na UEFA.com je letošní účast nejméně sedmým startem Plzně v hlavní fázi Evropské ligy.
Kombinace okolností dělá ten večer unikátním i v širším měřítku: třígólové manko, nový trenér na premiéře, tři penalty v jednom zápase, červená karta soupeře, prodloužení a rozhodnutí až po 90. minutě. Každý z těchto prvků sám o sobě zvyšuje dramatičnost. Dohromady vytvořily zápas, který se v plzeňské historii nemá s čím srovnávat.
Co postup znamená v penězích a v kalendáři
Podle distribučního klíče UEFA pro sezonu 2026/27 dostane každý účastník ligové fáze Evropské ligy startovné 4,31 milionu eur. K tomu přibývá podíl z tzv. value pillar, garantované minimum dalších zhruba 297 tisíc eur. Celkový zaručený příjem po postupu tak přesahuje 4,6 milionu eur, tedy přibližně 115 milionů korun, a to ještě před bonusy za výsledky. Každá výhra v ligové fázi má hodnotu 450 tisíc eur, remíza 150 tisíc.
Pro klub, který vstoupil do sezony jedinou výhrou z pěti zápasů a musel měnit trenéra, je to okamžitá rozpočtová injekce a manévrovací prostor, jaký by ligové výsledky samy o sobě nedodaly. Soupeře v ligové fázi určí až los UEFA.
Kováč si euforii po závěrečném hvizdu užil, ale hned ji zarámoval. Připomněl, že Plzeň potřebuje vyhrávat každý týden, a že v neděli ji čeká liga doma. Stadion, který právě zažil nejdivočejší evropský večer v historii klubu, se musí zase naplnit. A tentokrát bez manka, které by bylo potřeba otáčet.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle