Borůvková buchta zalitá zakysanou smetanou, která chutná nejlépe pořádně vychlazená

Když dozrávají borůvky a je jich na keřích víc, než rodina stihne sníst, dřív nebo později se na stole objeví zakysanou smetanou. Příprava je jednoduchá, zabere jen chvíli a buchta má jednu dost podstatnou přednost: díky smetaně nalité na horký korpus zůstane vláčná i druhý den. Žádná složitost v tom není. Jen borůvková buchta s vanilkovou obyčejné pořádná vrstva borůvek a malý trik po upečení, který funguje lépe, než by člověk čekal. hrnkové těsto,
Všechno se smíchá, prošlehá a nalije na plech. Doma mizí ještě vlažná, ale nejlepší bývá podle mě až po
vychladnutí, kdy se zakysaná smetana trochu vsákne do povrchu a buchta jde čistě krájet. Když borůvek není dost, dá se sáhnout i po jiném drobném ovoci. S borůvkami je to ale sázka na jistotu.
Můj tip zní: Pokud jsou borůvky hodně šťavnaté, stačí je před pečením lehce obalit v troše mouky. Nepadnou pak tolik ke dnu a v buchtě zůstanou rovnoměrně rozložené. Recept na lahodnou borůvkovou buchtu se zakysanou smetanou
Doba přípravy: 15 minut Délka pečení: 30 až 35 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 12 až 16 kousků Ingredience pro přípravu 2 hrnky polohrubé mouky 1 hrnek cukru krupice 1 hrnek mléka 1 vejce 3/4 hrnku oleje 1 balení prášku do pečiva 300 až 400 g borůvek 400 g zakysané smetany 2 balení vanilkového cukru máslo nebo olej na vymazání plechu hrubá mouka nebo strouhanka na vysypání plechu Postup přípravy vynikající borůvkové buchty
1. Troubu předehřejte na
180 °C. Připravte si plech s vyšším okrajem, vymažte ho máslem nebo olejem a vysypte hrubou moukou nebo strouhankou.
2. Do mísy dejte
polohrubou mouku, cukr krupici, mléko, vejce, olej a prášek do pečiva. Krátce prošlehejte ručním šlehačem, až vznikne hladké těsto bez hrudek.
3.
Těsto nalijte na připravený plech a stěrkou ho rozprostřete ke krajům. Vrstva by měla být pokud možno rovnoměrná, aby se buchta propekla stejně po celé ploše.
4. Povrch bohatě posypte
borůvkami. U čerstvých stačí jen lehké opláchnutí a dobré osušení. Mražené nechte chvíli okapat, jinak pustí zbytečně moc vody. Foto: Cooky.cz, Těsto před pečením posypeme dobře osušenými borůvkami.
5. Plech dejte do trouby a pečte zhruba
30 až 35 minut. Povrch má lehce zezlátnout a špejle zapíchnutá do těsta by měla být po vytažení suchá, maximálně s drobnými stopami vlhkosti od ovoce. Foto: Cooky.cz, Upečeme v troubě do lehce zlatova.
6. Během pečení rozmíchejte v misce
zakysanou smetanu se 2 vanilkovými cukry. Jen krátce, aby směs zůstala hladká a nebyla zbytečně řídká.
7. Hned po vytažení z trouby ještě horkou
borůvkovou buchtu rovnoměrně přelijte připravenou zakysanou smetanou. Není dobré ji vylít na jedno místo. Lepší je rozdělit ji lžící po celé ploše a pak ji jemně rozetřít. Foto: Cooky.cz, Ještě horkou buchtu polijeme zakysanou smetanou a rozetřeme.
8. Nechte buchtu úplně vychladnout na plechu. Právě při chladnutí se
smetanová vrstva částečně vstřebá do povrchu a buchta získá svou typickou vláčnost.
9. Před podáváním nakrájejte na kostky nebo řezy. Nejlepší je ke kávě, na odpolední svačinu nebo druhý den z lednice, kdy už je pěkně uleželá. Skladujte ji v chladu a ideálně ji spotřebujte do
2 dnů. Rady zkušené hospodyňky k borůvkové buchtě Pro jemnější chuť můžete do smetany přidat trochu nastrouhané citronové kůry. Na vyšší plech se vyplatí dát borůvek opravdu dost. Buchta pak není suchá a ovoce je v každém kousku. Když se těsto zdá hustší, pomůže pár lžic mléka navíc. Záleží také na použité mouce. Pokud chcete buchtu podávat trochu slavnostněji, nechte ji před krájením aspoň hodinu v lednici. Smetanová vrstva zpevní, řezy budou čistší a na talířku vypadají dobře i bez dalšího zdobení.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková