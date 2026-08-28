Honba za ztraceným zlatem. Hrad Bečov láká na nalezený poklad

Západní Čechy se mohou pochlubit opravdovým klenotem, který by neměl uniknout pozornosti žádného výletníka a milovníka naší historie. V malebném městečku Bečov nad Teplou totiž odpočívá Relikviář svatého Maura, jenž se svou nesmírnou hodnotou vyrovná i samotným korunovačním klenotům. Románská památka z první třetiny 13. století ukrývá naprosto fascinující osud plný tajemství, soudních sporů a velmi dramatického hledání. Tento šperkařský zázrak představuje skvělý tip na rodinný výlet. Útěk z kláštera a cesta na západ Čech
Překrásně zdobená schránka vznikla původně na území dnešní Belgie na zakázku zámožného rodu Rumigny. Do bezpečí kláštera svatého Jana Křtitele do ní kněží uložili kosterní ostatky samotného svatého Maura, svatého Timoteje, Apolináře a Jana Křtitele. Když byl ale tento belgický klášter zrušen, památka se dostala mezi vyřazený nábytek do farního kostela. Tam si jí všiml hrabě Alfred de Beaufort-Spontin a zchátralý poklad od místních duchovních po letech rovnou zakoupil za dva a půl tisíce tehdejších franků.
Vzácný poklad skrytý pod podlahou
Rodina Beaufort-Spontinů se ovšem koncem 19. století rozhodla pro útěk z rodné Belgie a za svůj nový domov si zvolila malebný Bečov nad Teplou. K obrovskému vzteku představitelů belgické církve i samotného státu převezla relikviář z domoviny rovnou do Čech. Po dlouhých letech tahanic se šlechticům podařilo vzácný klenot v Čechách udržet a hrdě jej vystavit v hradní kapli.
Když ale po druhé světové válce museli jako kolaboranti urychleně opustit i bečovské panství, schovali zlatou památku pod podlahu. Spolu s relikviářem ukryli na místo desítky lahví špičkového koňaku.
Dramatické pátrání kriminalistů
Památka tak na dlouhých čtyřicet let zcela zmizela z povrchu zemského, dokud se s československými úřady v roce 1984 nespojil americký hledač pokladů Danny Douglas. Na žádost samotných potomků rodu chtěl za malou odměnu tajemný předmět odvézt. Českoslovenští kriminalisté pod vedením Františka Maryšky ovšem využili nabízené indicie z jednání s obchodníkem a pustili se do intenzivního pátrání. Během několika dnů dokázali přesně určit o jaký cenný předmět zrovna jde a s naprostou přesností vytipovali jako nejlepší úkryt zámek Bečov.
Nalezení relikviáře, FOTO: Pavel Bednařík (WMCZ), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Složitá a velmi křehká práce restaurátorů
Zlatá schránka ležela desetiletí jen tak v hlíně a po úspěšném nálezu se proto nacházela ve velmi ubohém stavu. První restaurátorské práce mohly začít až v roce 1991 po vyjasnění majetkových a vlastnických vztahů s původními majiteli. Složitý proces vyžadoval největší opatrnost a trval zhruba jedenáct let. Odborníci museli relikviář rozložit na pět set dílů, detailně vyčistit vzácné kameny, a nakonec vytvořit zcela nové dřevěné jádro z ořechového masivu.
Při složitém a velmi pečlivém čištění nalezli navíc mezi drahokamy unikátní zkamenělý zub z druhohorní ryby, který je známý jako takzvaný ropuší kámen.
Působivé interiéry pro celou rodinu
Bečov láká i na běžné procházky gotickým hradem, renesančním palácem či barokním zámkem. Nejdříve prozkoumáte původní kamennou věž z první poloviny 14. století, kterou vybudovali příslušníci slavného rodu z Oseka. Během podrobné exkurze zamíříte také do vzácné kaple Navštívení Panny Marie, která se pyšní unikátním souborem středověkých nástěnných maleb.
Barokní zámek pak zaujme přepychovými interiéry a rodiny s dětmi jistě potěší speciální prohlídka samotného relikviáře. Pro ty úplně nejmenší je připravený dřevěný výukový model ve stejné velikosti jedna ku jedné.
Vstupné a organizační pokyny
Prohlídku hradu lze absolvovat za 380 korun. Platí zde stejná sazba pro všechny věkové skupiny s výjimkou dětí do pěti let, které mají vstup na hrad zdarma. Zámecké interiéry si mohou dospělí prohlédnout za 180 korun a mladší generace platí na pokladně za lístek 140 korun. Samotný výlet k zrestaurovanému relikviáři vyjde dospělého člověka na 260 korun.
Další tipy na výlet najdete
TADY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( kudyznudy, cs.wikipedia, zamek-becov.cz/cs/o-arealu/historie, zamek-becov.cz/cs/becovske-poklady/relikviar-svateho-maura).