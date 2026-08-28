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Honba za ztraceným zlatem. Hrad Bečov láká na nalezený poklad

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Zámek Bečov nad Teplou střeží úchvatný šperkařský unikát nesmírné hodnoty. Osud slavného Relikviáře svatého Maura ukrývá drsné soudní spory i útěk před státem.
Relikviář sv. Maura

Relikviář sv. Maura

Zdroj: FOTO:KaszankaPL, CC0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

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