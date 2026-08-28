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Víkendové tipy: V Jihlavě bude food fest, sportovní neděle i akce v zoo

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Na poslední prázdninový víkend je v krajském městě připravena řada zajímavých akcí. Sobota bude patřit Božímu Food Festu, v neděli se mohou lidí vydat za zvířaty do zoo nebo za sportem do Českého mlýna.
Víkendové tipy: V Jihlavě bude food fest, sportovní neděle i akce v zoo

Víkendové tipy: V Jihlavě bude food fest, sportovní neděle i akce v zoo

Zdroj: Město Jihlava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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