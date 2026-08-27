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Hrom nekončí na obloze. Vědci zjistili, že bouřky mohou „rentgenovat“ zem pod našima nohama

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Když se nad městem přežene bouřka, většina z nás vnímá hrom jako hluk, který se několik sekund po blesku rozléhá oblohou a postupně mizí. Ve skutečnosti jeho příběh nekončí ve vzduchu.
Hrom nekončí na obloze. Vědci zjistili, že bouřky mohou „rentgenovat“ zem pod našima nohama

Hrom nekončí na obloze. Vědci zjistili, že bouřky mohou „rentgenovat“ zem pod našima nohama

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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