Špagety s točeňákem a rajčatovou omáčkou: Levná klasika známá jako „špagety Gustava Husáka“

Starší ročníky asi vědí, o čem je řeč. Byly časy, kdy nabídka potravin v obchodech nebyla zdaleka tak pestrá jako dnes a člověk byl rád, když vůbec sehnal něco lepšího, natož levnějšího. Právě tehdy se doma dělaly i špagety s točeným salámem a rajčatovou omáčkou, kterým se u nás ze staré zvyklosti říká také „ špagety Gustava Husáka“. Nic složitého: cibule, točený salám, kečup, případně trocha rajčatového protlaku. A za chvíli je hotovo.
Vařily se často k
, když bylo potřeba něco večeři rychlého, sytého a současně levného. Na talíři to není žádná restaurace s naleštěným servisem, spíš poctivá domácí večeře, kterou lze snadno upravit podle toho, co zrovna zbylo v lednici. Někdy stačí kečup, jindy přijde na řadu i trochu protlaku, aby omáčka působila plněji a měla lepší barvu.
Můj tip: Pokud máte doma kousek tvrdého sýra, nestrouhejte ho úplně najemno. Když zůstanou o něco větší hoblinky, na horkých špagetách se hezky roztečou a jídlo hned vypadá o něco lépe. Špagety s rajčaty mají jednoduchý základ, který funguje pořád
Na omáčkách ke špagetám je pro mě jedna věc pořád stejná. Suroviny se mění, ale základ zůstává skoro identický:
cibule, česnek nebo jiný výraznější základ, rajčata a těstoviny. V některých receptech se používá passata, jinde drcená rajčata z konzervy, čerstvá rajčata, bazalka nebo . parmezán Recept na rychlé domácí špagety s točeňákem a rajčatovou omáčkou
Doba přípravy: 20 minut Počet porcí: 4 osoby Ingredience, které budeme potřebovat 1 balení špaget 1 ks větší cibule cca 250–300 g točeného salámu 2 lžíce kečupu 1 malé balení rajčatového protlaku, podle chuti 2 lžíce oleje 1 lžička soli, nebo podle chuti 1/2 lžičky mletého pepře 80–120 g tvrdého sýra na posypání Postup přípravy rychlých domácích špaget Gustava Husáka
1. Do většího hrnce dejte vařit osolenou vodu na
špagety. Uvařte je podle návodu na obalu, obvykle to trvá asi 8 až 11 minut, aby zůstaly akorát na skus.
2. Mezitím oloupejte
cibuli a nakrájejte ji nadrobno. Točený salám nakrájejte na menší kostičky nebo tenčí půlkolečka, podle toho, jak to máte doma rádi. Zdroj: Pohled 111, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0, Točený salám nakrájíme na menší kousky nebo půlkolečka
3. Na pánvi nebo v širším kastrolu rozehřejte
olej a nechte na něm cibuli zesklovatět. Nepospíchejte, stačí pár minut a základ bude chutnější.
4. K cibuli přidejte nakrájený
točený salám a krátce ho opečte. Pustí trochu tuku a v tu chvíli už je v kuchyni skoro hotovo.
5. Vmíchejte
kečup a podle chuti i rajčatový protlak. Stačí krátce míchat, zhruba 2 až 3 minuty, aby se vše propojilo a omáčka ztratila syrovou chuť. Osolte a opepřete
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6. Se solí opatrně, protože salám i sýr bývají samy o sobě dost výrazné.
7. Uvařené
špagety sceďte a hned je přidejte do pánve k omáčce. Když je potřeba, přilijte 2 až 3 lžíce vody z těstovin, aby se omáčka lépe obalila kolem špaget.
8. Všechno dobře promíchejte, aby se
rajčatová omáčka dostala mezi těstoviny. Kdo chce chuť o něco výraznější, může v té chvíli přidat ještě lžíci protlaku.
9. Na talíři posypte porce nastrouhaným
sýrem a podávejte hned, dokud jsou špagety horké. Pokud něco zůstane, dejte to do lednice a snězte ideálně do druhého dne. Tipy hospodyňky ze staré domácí kuchyně Pokud nemáte točený salám, poslouží i špekáček nebo jiný měkčí salám vhodný na opečení. Když chcete omáčku jemnější, přidejte ke kečupu i pár lžic vody z těstovin a nechte ji minutu probublat. Nejlepší je nastrouhat sýr až těsně před podáváním. Na horkých špagetách se pak nechová suchopárně a lépe se spojí s omáčkou. Když chcete chuť posunout o kousek dál a přitom zůstat u jednoduchého vaření, přidejte k cibuli i 1 malý stroužek česneku. V některých rychlých rajčatových omáčkách bývá právě česnek základní oporou chuti a funguje i tady. Jen ho nenechte zhnědnout, jinak zhořkne.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková