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Špagety s točeňákem a rajčatovou omáčkou: Levná klasika známá jako „špagety Gustava Husáka“

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Jsou dny, kdy člověk nechce vymýšlet nic složitého a stejně chce dát na stůl teplou večeři, po které nezůstane ani sousto. Přesně tehdy u nás přicházejí na řadu špagety s točeňákem a rajčatovou omáčkou, kterým doma říkáme tak trochu po staru ‘špagety Gustava Husáka’. Stačí cibule, točený salám, kečup a případně trochu rajčatového protlaku, a za chvíli je hotovo.
Obrázek k receptu s názvem Říkalo se jim špagety Gustava Husáka, jelikož byly i na tu dobu levné, rychlé a syté: špagety s točeňákem a rajčatovou omáčkou

Obrázek k receptu s názvem Říkalo se jim špagety Gustava Husáka, jelikož byly i na tu dobu levné, rychlé a syté: špagety s točeňákem a rajčatovou omáčkou

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Říkalo se jim špagety Gustava Husáka, jelikož byly i na tu dobu levné, rychlé a syté: špagety s točeňákem a rajčatovou omáčkou
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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