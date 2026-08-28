Štěpánek otevřeně promluvil o Berdychovi. Dělal ze mě měsíc blba, řekl o tom, jak přišel o kapitánství v Davis Cupu

Koncem srpna 2026 se Štěpánek posadil před mikrofon podcastu Centrkurt a udělal něco, co dva roky odkládal. Krok za krokem vyložil, jak na podzim 2024 dostal neoficiální sondu, jestli by nechtěl vést český daviscupový tým. Odpověděl, že ano, ale jedině společně s Berdychem. Hned mu volal. Berdych si vyžádal týden na rozmyšlenou – a pak ho přes měsíc vodil za nos. „Dělal ze mě trošku blba,“ řekl Štěpánek. Teprve poté pochopil, že kapitánství je „nachystané“ pro někoho jiného. Pro Berdycha samotného.
Měsíc jednání, které nikam nevedlo
Klíčová sekvence, jak ji Štěpánek popisuje, vypadá takto: neoficiální oslovení, vlastní podmínka spolupráce s Berdychem, telefonát, žádost o týden, týdny komunikace, a pak ticho, které skončilo oficiálním jmenováním Berdycha. Český tenisový svaz oznámil 15. září 2024, že předsednictvo jmenovalo kapitánem Tomáše Berdycha. Důvody? Dohoda s dosavadním kapitánem Jaroslavem Navrátilem, generační obměna, dění ve Valencii.
Štěpánek nezpochybňuje Berdychovo právo být kapitánem. Vadí mu způsob. „Zachoval se špatně,“ shrnul v Centrkurtu. Kdo ho neoficiálně oslovil, odmítl prozradit: „To nebudu říkat, nedostal jsem ji oficiální cestou.“ Není veřejně doloženo, zda vedení svazu o probíhající komunikaci mezi oběma hráči vůbec vědělo.
Berdychova odpověď na třináct slov
Reakce přišla přes iSport a byla chirurgicky stručná: „Je to Radkova interpretace dva roky starých událostí, na kterou má pochopitelně právo, podobně jako na názor, kde a na jakém povrchu s Američany hrát a jak o tom komunikovat s hráči.“
Třináct slov o interpretaci. A pak odkaz na povrch. Právě tady se osobní křivda propojuje s aktuálním sportovním tématem, volbou podmínek pro domácí duel s USA v O2 areně 18. a 19. září 2026.
Antuka, nebo hard: dva světy jednoho týmu
Štěpánek by proti Američanům volil antuku a Ostravu. Jeho logika je stará škola Davis Cupu: udělat soupeři co největší nepohodlí, i za cenu toho, že si sám rozbijete program na dva tři týdny. Tvrdí, že se dozvěděl, že by na antuku první čtyři Američané ani nepřijeli; nezávislé potvrzení z americké strany se ale nepodařilo dohledat.
Berdych argumentuje opačně. Říká, že nejdůležitější byl názor hráčů, hlavně Jiřího Lehečky a Jakuba Menšíka. Ti chtěli hard, velkou halu, podmínky, které sedí jim. Připomíná i historický precedent: když Češi kdysi v Ostravě „vymysleli antuku, aby Američanům znechutili podmínky“, dostali podle jeho slov „strašný nářez“. Lehečka s Menšíkem navíc loni Američany porazili v USA právě na tvrdém povrchu.
Je to střet dvou daviscupových filozofií. Stará škola říká: oběť pro tým, sabotáž soupeře. Nová generace říká: maximalizuj vlastní silné stránky. Obě mají logiku. Obě mají rizika.
Co je ve hře teď
Česko nastoupí v O2 areně proti USA v sestavě Lehečka, Menšík, Macháč, Kopřiva, Rikl. Na druhé straně stojí Fritz, Shelton, Paul a Christian Harrison. Davis Cup se do O2 areny vrací po třinácti letech, a podle oficiálních statistik areny se odtud český tým nikdy nevracel poražen.
Štěpánek sám říká, že O2 arena je „fantastická“ a že Američané přijedou v nejsilnější sestavě. Přijde se podívat? Záleží na jeho tanečním programu, účast ve StarDance 2026 má potvrzenou Českou televizí. „Určitě minimálně v televizi,“ slíbil.
Dva muži, kteří spolu vyhráli Davis Cup, se dnes potkávají na golfu. Tenis spolu neřeší. A český daviscupový tým se mezitím chystá na největší domácí zápas za poslední roky, s jejich sporem jako kulisou, kterou nikdo nepotřeboval.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář