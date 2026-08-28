Jak se bezpečně zchladit v extrémních vedrech. Úžasný trik Beduínů funguje i v Česku. Nikdo ho tu ale nezná

Obsah článku
Představte si scénu: teplota venku atakuje čtyřicítku, vzduch se doslova třpytí horkem a vy se nemůžete dočkat, až si dopřejete pořádně zmrazenou limonádu. Jenže přesně v tu chvíli děláte svému tělu medvědí službu. Ledový nápoj sice na pár vteřin přinese úlevu jazyku a krku, uvnitř organismu však spustí řetězovou reakci, která vás nakonec přiměje potit se ještě víc.
Pouštní kmeny to dělají jinak – a dělají to po staletí. Uprostřed žhavých dun popíjejí horký čaj, často dochucený mátou nebo kořením. Pro Evropana nepochopitelný rituál, který ovšem dává dokonalý smysl, jakmile pochopíte, jak funguje lidská termoregulace.
Paradox chladu: proč ledová voda tělo zahřívá
Váš organismus je naprogramovaný udržovat stabilní vnitřní teplotu kolem 37 stupňů Celsia za každých okolností. Když do žaludku nalijete ledovou tekutinu, receptory vyšlou poplachový signál do mozku: hrozí podchlazení! Hypotalamus okamžitě zareaguje – cévy v trávicím traktu se stáhnou, krevní oběh zpomalí a tělo začne vyvíjet energii na to, aby zmrzlý obsah žaludku znovu ohřálo na provozní teplotu.
Výsledek? Po krátkém pocitu svěžesti se začnete potit mnohem intenzivněji než předtím. Ledové nápoje navíc mohou způsobit žaludeční křeče, zpomalit trávení a vyvolat celkovou nevolnost. Tělo prostě musí vynaložit obrovské množství energie na vyrovnání teplotního šoku – a ta energie se projeví jako teplo.
Tým profesora Ollieho Jaye z univerzity v Ottawě tento jev v roce 2012 vědecky potvrdil a ukázal, že ledové tekutiny paradoxně zvyšují celkovou tělesnou teplotu místo toho, aby ji snižovaly.
Jak funguje přirozená klimatizace skrytá v horkém čaji
Teplý nápoj pracuje na zcela opačném principu. Když si v parném odpoledni vychutnáte šálek horkého zeleného čaje, receptory v ústech a jícnu vyšlou do mozku zprávu o zvýšené teplotě. Hypotalamus vyhodnotí situaci jako potenciální přehřátí a spustí nejúčinnější chladicí mechanismus, jaký máte k dispozici: intenzivní pocení.
Klíčem k ochlazení je odpařování. Fyzikální proces, při kterém se tekutina mění v páru, vyžaduje značné množství energie – a tu si bere přímo z povrchu vaší pokožky. Pot, který se odpaří, s sebou odnese podstatně více tepla, než kolik do těla dodal samotný horký nápoj. Výsledkem je hluboký a trvalý pocit svěžesti, který ledová voda nikdy nedokáže poskytnout.
Beduíni tento princip znají intuitivně. V suchém pouštním klimatu, kde se pot odpařuje okamžitě, funguje horký čaj jako dokonalá přírodní klimatizace. A stejně dobře funguje i u nás – za předpokladu, že dodržíte jedno zásadní pravidlo.
Kdy metoda selhává: vlhkost jako nepřítel
Celý systém stojí a padá s jedinou podmínkou: pot se musí z pokožky volně odpařovat. V suchém horkém dni, ve stínu pod pergolou nebo na větrané terase metoda funguje skvěle. Problém nastává ve chvíli, kdy vzduch nasákne vlhkostí – typicky těsně před letní bouřkou.
V dusném počasí s vysokou vlhkostí se pot neodpařuje, ale pouze stéká po těle dolů. Žádné odpařování znamená žádné ochlazení. V takových podmínkách by popíjení horkého čaje vedlo pouze k nepříjemnému pocitu přehřátí bez jakékoliv úlevy. Proto je důležité sledovat nejen teplotu, ale i vlhkost vzduchu.
Další zásada: horký nápoj nikdy nehltejte naráz. Usrkávejte pomalu, po malých doušcích, aby tělo mělo čas spustit termoregulační mechanismy postupně a efektivně.
Proč Mexičané jedí chilli a Thajci pálivé kari
Na identickém biologickém principu funguje i ostré jídlo. Není náhodou, že kuchyně nejteplejších oblastí planety – Indie, Mexika, Thajska – staví na pálivých pokrmech plných chilli papriček.
Rostlinný alkaloid kapsaicin se váže na receptor TRPV1, který je v těle zodpovědný za vnímání tepla. Mozek dostane falešný signál o přehřátí a okamžitě spustí silnou potní reakci. Periferní cévy se rozšíří, krev proudí blíže k povrchu kůže a odpařování potu přináší intenzivní ochlazení.
Pikantní oběd vás sice na pár minut rozpálí, následná úleva však trvá mnohem déle a je podstatně hlubší než cokoliv, co dokáže ledová limonáda.
Které nápoje vybrat pro skutečné osvěžení
Ne každý čaj je pro horké dny vhodný. Běžné černé odrůdy mají podle tradiční medicíny zahřívací charakter a lépe poslouží v chladnějších měsících. Pro tropická vedra sáhněte po těchto variantách:
Zelený a bílý čaj – minimálně oxidované odrůdy přirozeně ochlazují a dodávají tělu vysoké množství antioxidantů.
Čerstvá máta v kombinaci se zeleným čajem – klasika marockého rituálu. Mentol chemicky stimuluje receptor TRPM8 odpovědný za vnímání chladu, takže vyvolává pocit ledové svěžesti i v teplém nálevu.
Ibiškový čaj – příjemně nakyslá chuť osvěžuje bez nutnosti přidávat sladidla.
Rooibos – jemný jihoafrický nálev bez kofeinu, který můžete bez obav popíjet po celý den.
Jak dochutit bez zbytečného cukru
Slazené sycené limonády a sirupy v horku organismus pouze dehydratují a zaměstnávají trávení jednoduchých cukrů. Pro přirozené dochucení vsaďte na citrusové plátky – citron, limetka nebo citronová tráva dodají svěží aroma.
Jemně doladit chuť můžete kapkou kvalitního medu. Chlazení podpoří i lehké přidání kardamomu nebo čerstvého zázvoru – obě přísady mírně stimulují periferní krevní oběh a podporují rovnoměrné odpařování.
Začněte jednoduše: vynechte led
Pokud vám představa pití horkého čaje v tropickém odpoledni stále nesedí, zkuste to postupně. Začněte tím, že vynecháte led a budete pít čistou vodu nebo bylinkové nálevy v pokojové teplotě. Ušetříte tělo teplotních šoků, udržíte si stabilní energii a možná zjistíte, že staletá moudrost pouště má své místo i uprostřed českého léta.
Beduíni to věděli vždy. Věda jim dala za pravdu. Možná je čas přestat bojovat proti vlastnímu tělu – a začít s ním spolupracovat.
Zdroje článku: entrustedtothedirt.com, mcgill.ca, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová