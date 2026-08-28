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Jak se bezpečně zchladit v extrémních vedrech. Úžasný trik Beduínů funguje i v Česku. Nikdo ho tu ale nezná

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Zatímco my v tropických vedrech hltáme ledovou vodu, nomádi z pouště usrkávají horký čaj. Zdá se vám to šílené? Váš organismus by nesouhlasil.
Jak se bezpečně zchladit v extrémních vedrech. Úžasný trik Beduínů funguje i v Česku. Nikdo ho tu ale nezná

Jak se bezpečně zchladit v extrémních vedrech. Úžasný trik Beduínů funguje i v Česku. Nikdo ho tu ale nezná

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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