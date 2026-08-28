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Kinovýhled: Do kin přilétá Jacob Elordi v postapokalyptickém filmu Vzhlížet ke hvězdám i český Osamělý vlk

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Máme tu poslední srpnovou várku premiér, mezi nimiž nechybí také několik speciálních. K pětatřicátému výročí vzniku se do kin vrací Terminátor 2: Den zúčtování v remasterované verzi. Pokud jej chcete vidět, příliš neváhejte, na plátnech se nezdrží dlouho. Totéž platí také pro koncertní film Ghost: 2 Big to Rig a první díl Harryho Pottera. Standardní novinky si tradičně představíme podrobněji…
Kinovýhled: Do kin přilétá Jacob Elordi v postapokalyptickém filmu Vzhlížet ke hvězdám i český Osamělý vlk

Kinovýhled: Do kin přilétá Jacob Elordi v postapokalyptickém filmu Vzhlížet ke hvězdám i český Osamělý vlk

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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