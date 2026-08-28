Značka na spodku šálku prozradí, jestli máte doma poklad. Sběratelé loví kusy se specifickým zlatým dekorem z 19. století

Právě tyto detaily dělají z jednoho kusu suvenýr za stokorunu a z jiného sběratelský úlovek za šestimístnou částku. Kdo si doma obrátí šálek dnem vzhůru a ví, co hledá, má náskok před každým, kdo se spokojí s nápisem „Thun“ a doufá v zázrak.
Manufaktura založená roku 1794: proč právě 19. století láká sběratele
Klášterec nad Ohří patří k nejstarším porcelánovým provozům v Čechách. Manufakturu založil roku 1794 hrabě Jan Nepomuk Thun a od počátku cílila na kvalitní stolní porcelán. Zlomovým obdobím se stala reorganizace pod Karlem Venierem, která rozvinula malbu, přinesla figurální tvorbu a v roce 1854 přinesla kláštereckému porcelánu na Všeobecné průmyslové výstavě v Mnichově zlatou medaili za technicky náročnou čtyřlaločnou mísu.
Právě polovina 19. století představuje vrcholnou éru kvality i prestiže. Kusy z tohoto období jsou ručně malované, bohatě zlacené a vyráběné v omezeném množství. Sběratelský trh to reflektuje: čím starší a přesněji datovatelný kus, tím vyšší jistota původu, a s ní roste i cena. Pozdější sériová produkce 20. století takovou exkluzivitu postrádá, i když nese totéž příjmení na dně.
Jak číst značku na spodku: klíč k dataci i k ceně
Každá marka vypráví příběh. U kláštereckého porcelánu se v průběhu dvou staletí vystřídalo několik typů značení, a právě jejich rozpoznání odděluje informovaného kupce od laika.
Základní časová osa vypadá takto:
- 1796–1803: Značka M. Weber, nejranější a nejřidší varianta.
- 1804–1830: Modré a zlaté marky s nápisem Gräfliche Thun’sche Porzellanfabrik, často doprovázené iniciálami TK.
- 1830–1893: Vtlačená písmena TK nebo samotné K; u některých kusů se objevuje kombinace vtlačeného TK, číselného kódu a modrého úlu. Přesně takovou značku nesl klášterecký talíř prodaný letos v červnu v aukci Starožitností pod Kinskou.
- Od 1893: Tištěné značky, TK s korunou.
- Od 1918: Přibývá nápis Czechoslovakia, jasný indikátor poválečné produkce.
V rejstříku českých porcelánových značek figurují i varianty „parohy nad písmenem K“ či TK Thuny s korunou. Kdo doma otočí talíř a spatří vtlačené TK bez koruny a bez nápisu Czechoslovakia, drží s velkou pravděpodobností kus z 19. století.
Cenový rozptyl: od stokorun po statisíce v závislosti na detailech
Samotné jméno Thun na dně ještě žádnou hodnotu nezaručuje. Český aukční trh to dokládá názorně: značená čajová souprava z poloviny 20. století se u Antik Mašek v Karlových Varech prodala za 1 900 Kč. Dekorativní talíř z let 1863–1896 odešel pod Kinskou za 500 Kč.
Proti tomu stojí vídeňský výsledek z Dorothea: trojice z takzvaného „antler service“ spojená s Thun & Klösterle, datovaná rokem 1858, dosáhla realizované ceny 5 200 eur, v přepočtu zhruba 130 000 Kč. Co rozhodlo? Přesná datace, doložitelná provenance, kompletnost skupiny a bohatý ruční dekor.
Tržní pravidla jsou v tomto ohledu nemilosrdná:
- Kompletnost – chybějící víčko konvice nebo poklop teriny cenu sráží dramaticky. U pražského starožitníka Antik Praha je klášterecká terina bez poklopu vedená právě jako nekompletní kus s odpovídajícím cenovým handicapem.
- Stav glazury a zlacení – nejlépe se prodávají předměty v bezvadném původním stavu. Otluky, vlasové praskliny a zásahy do malby hodnotu citelně snižují.
- Ruční malba versus sériový tisk – bohatě zlacené a ručně štafírované kusy z 19. století stojí ve sběratelské hierarchii výrazně nad pozdější sériovou produkcí.
Kde hledat a jak ověřit: praktický postup pro majitele starého porcelánu
Kdo tuší, že doma schovává něco zajímavého, může postupovat systematicky:
- Vyfotit celý předmět i dno se značkou ve vysokém rozlišení.
- Změřit rozměry a zapsat případné vady: praskliny, odštípnutí, opotřebení zlacení.
- Porovnat marku s rejstříkem značek; online katalogy Antik Praha nabízejí přehledné srovnání.
- Pro hlubší kontext kontaktovat Muzeum porcelánu na kláštereckém zámku, kde je expozice ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea.
- Zaslat fotografie specializovanému starožitníkovi nebo aukčnímu domu k předběžnému posouzení; Antik Praha Nusle takovou službu nabízí bezúplatně.
- U silnějšího kusu zvážit placený znalecký posudek soudního znalce.
Pozor na napodobeniny: sama firma Thun 1794 veřejně varovala před plagiáty oblíbeného reliéfního tvaru Bernadotte na českém trhu. Kontrola tvaru značky, jejího umístění a způsobu provedení je proto zásadní; obchodní příběh prodejce bez ověření nestačí.
Klášterec versus Dubí a Loučky: kde stojí thunský porcelán v české hierarchii
Dubí zahájilo výrobu roku 1864 a od roku 1885 se soustředilo na cibulákový dekor, tedy silnou, ale úzce zaměřenou sběratelskou kategorii. Loučky (Rudolf Kämpf) vyrostly hlavně ve 20. století na exportní, barevně glazované produkci. Klášterec má oproti oběma výhodu mimořádně raného založení a bohatého 19. století, které generuje datovatelné kusy s ručním dekorem. U běžného stolního porcelánu automaticky nevyhrává, ale rané thunské kusy z první poloviny 19. století zaujímají v české sběratelské hierarchii prestižnější pozici než pozdější severočeská sériová výroba.
Ikonická životnost kláštereckých vzorů přitom sahá až do současnosti. Ve Studio Lesov vznikla kolem roku 2000 limitovaná kopie thunského servisu z roku 1856, malovaná zlatem, což je důkaz, že historický dekor dodnes rezonuje natolik, aby ospravedlnil novou edici.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková