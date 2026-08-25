Jih Francie zasáhlo ničivé tornádo. Poškodilo 300 domů, vítr mohl překročit 200 km/h

Tornádo zasáhlo vesnici během několika minut
Ničivé tornádo se vytvořilo v pondělí 24. srpna kolem 17:20 v departementu Aude na jihozápadě Francie. Nejhůře dopadla menší obec Pomas ležící mezi známějším městem Carcassonne a Limoux, kde žije přibližně tisíc obyvatel.
Podle místních úřadů bylo poškozeno přibližně 300 z celkových 500 domů v obci. Asi stovka budov může být podle prvních kontrol neobyvatelná. Z některých domů tornádo strhlo střechy, jinde poškodilo nebo zcela zničilo části obvodových zdí. Vítr převracel automobily, vyvracel stromy a ulicemi létaly trosky, mnohdy jako projektily. Obyvatelé vesnice byli následně evakuováni, dokud nebude ověřena bezpečnost jednotlivých staveb.
Zraněno bylo podle aktualizovaných údajů přibližně 39 lidí, část z nich skončila v nemocnici. První informace hovořily až o 41 zraněných a dvou vážných případech, pozdější zprávy ale uváděly, že nikdo není v kritické stavu. Na místě v nejintenzivnější fázi zásahu pracovalo více než 120 hasičů a dalších členů záchranných složek.
Vítr mohl dosahovat více než 200 km/h
O mimořádně intenzitě tornáda svědčí chrakter škod. Pierre Mahieu, odborník na tornáda a spoluzakladatel francouzského observatoria bouří Keraunos, podle prvního vyhodnocení uvedl, že šlo pravděpodobně o silné tornádo. Rychlost větru v samotném víru podle něj mohla přesahovat 200 km/h a možná dosahovat až kolem 220 km/h. Konečnou intenzitu bude možné určit až po podrobnějším průzkumu škod.
Takové hodnoty se přitom neměří běžným anemometrem přímo uvnitř tornáda. Intenzita tornád se zpravidla zpětně odhaduje podle typu a rozsahu způsobených škod.
Obr. 1: V oblasti Francie se stále vyskytují bouřky (zdroj: mapy Meteocentrum)
První odhady naznačují intenzitu přibližně na úrovni EF2 až EF3, toto hodnocení ale zatím není definitivní. Silné tornádo této kategorie už může strhávat celé střechy, vážně poškozovat konstrukce budov, vyvracet velké stromy a přemisťovat automobily.
Tornádo vzniklo ze supercely
Před příchodem bouří platila pro departement Aude oranžová meteorologická výstraha. Oblast zasáhly velmi silné bouřky doprovázené přívalovými srážkami, krupobitím a prudkými nárazy větru.
Tornádo v Pomas bylo spojené se supercelární bouřkou. Supercela je zvlášní typ velmi dobře organizované bouřky, uvnitř které se nachází dlouhodobě rotující výstupný proud označovaný jako mezocyklóna. K jejímu vytvoření nestačí pouze teplý a vlhký vzduch. Velmi důležitý je také výrazný vertikální střih větru, tedy změna rychlosti a často i směru větru s výškou. Ten může původní horizontální rotaci vzduchu postupně naklonit a zabudovat do vzestupného proudu bouřky.
Obr. 2: Proces vzniku tornáda - víru, který se dotkne země (zdroj: vlastní zpracování, wiki)
Pokud jsou následně vhodně uspořádané podmínky v nižších vrstvách atmosféry, může se rotace dále zesilovat a sestoupit až k zemskému povrchu. Teprve tehdy vzniká tornádo. Samozřejmě platí, že pouze malá část supercel tornádo skutečně vytvoří.
Přesné místo tornáda prakticky nelze předpovědět
Meteorologové už před příchodem bouří upozorňovali na nebezpečí velmi silných doprovodných jevů. Předpovědět, že v určité oblasti mohou vznikat silné supercely a že existuje zvýšené riziko tornád, možné je. Mnohem obtížnější je ale určit přesnou obec nebo ulici, kterou případný vír zasáhne.
Tornáda jsou velmi lokální jevy, jejichž průměr může být pouze několik desítek až stovek metrů. Rozhodující procesy se navíc odehrávají přímo uvnitř jednotlivých bouřkových buněk a mohou se velmi rychle měnit. I při správně předpovězeném prostředí vhodném pro tornáda proto může drtivá většina území zůstat bez škod, zatímco několik stovek metrů široký pás utrpí katastrofální následky.
Silné bouřky zasáhly rozsáhlejší oblast
Tornádo nebylo jediným projevem pondělních bouří na jihu Francie. Météo-France, francouzská národní meteorologická služba, naměřila například v Arquettes-en-Val náraz větru 117 km/h, zatímco v Montolieu spadlo během jediné hodiny kolem 35 mm srážek. Bouřky přinášely také kroupy a způsobily komplikace v dopravě.
Rozsáhlé byly také výpadky elektřiny. V pondělí večer bylo v širším regionu bez proudu přibližně 2 800 domácností, přičemž během úterního rána jejich počet postupně klesal. Právě kombinace přívalových srážek, krup, silných nárazů větru a lokálně i tornád je typická pro nejintenzivnější organizované letní bouřkové systémy
Souvisí tornáda s klimatickou změnou?
U podobných událostí se často objevuje otázka, zda jsou důsledkem klimatické změny. V případě tornád je ale situace podstatně komplikovanější než například u vln veder. Teplejší atmosféra může obsahovat více vodní páry a při vhodných podmínkách poskytovat bouřkám více dostupné energie. Z tohoto pohledu může oteplování podporovat některé předpoklady pro vznik intenzivních bouří a extrémních srážek.
Pro vznik tornáda je však stejně důležitý vertikální střih větru a velmi specifická struktura konkrétní bouřky. Právě vývoj těchto podmínek není v oteplujícím se klimatu zdaleka tak jednoznačný. Météo-France proto upozorňuje, že zatím není možné spolehlivě tvrdit, že by klimatická změna vedla k vyšší četnosti nebo intenzitě tornád ve Francii. Výzkum těchto vazeb pokračuje, ale to po celém světě.
Navíc se dnes tornáda zaznamenávají mnohem lépe než v minulosti. Prakticky každý člověk má mobilní telefon, existují sociální sítě, hustší radarová síť i databáze nebezpečných meteorologických jevů. Část zdánlivého nárůstu počtu tornád tak může souviset jednoduše s tím, že slabé víry, které by před několika desetiletími zůstaly bez povšimnutí, dnes někdo téměř vždy zachytí.
Pomas čeká dlouhá obnova
Pro obec Pomas nyní začne především vyhodnocování bezpečnosti jednotlivých domů a následná obnova. Podle místních úřadů může být kolem stovky z přibližně 300 poškozených budov dočasně nebo trvale neobyvatelných.
Obr. 3: obec Pomas v mírně zvlněné krajině jižní Francie (zdroj: mapy.com)
Přestože škody jsou mimořádné, tornádo si podle dosavadních informací nevyžádalo žádnou oběť na životech. Událost je zároveň připomínkou, že ani evropská města a obce nejsou před tornády zcela chráněna. Jejich výskyt je zde výrazně řidší než v nejohroženějších oblastech Spojených států a většina evropských tornád je slabá. Pokud se ale vytvoří silná supercela v prostředí s dostatkem energie a výrazným střihem větru, může i v Evropě vzniknout tornádo s rychlostí větru přes 200 km/h a během několika minut způsobit rozsáhlé škody.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz