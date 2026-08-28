Slavia dostala Arsenal i Bayern. Nejdůležitější zápas Ligy mistrů ale možná odehraje proti Sabahu

Dalšími soupeři jsou Villarreal doma, Fenerbahçe venku, Lens doma a Sabah venku. Osm zápasů, osm různých soupeřů, jedna společná tabulka 36 klubů.
A minulá sezona nabízí velmi konkrétní důvod, proč se Slavii nemusí evropská cesta rozhodovat proti Arsenalu ani Bayernu. Poslední postupující tým skončil na devíti bodech.
Devět bodů mění způsob, jakým se na los díváme
V sezoně 2025/26 obsadila Benfica 24. místo, tedy poslední pozici znamenající postup do vyřazovacího play-off. Po osmi zápasech měla devět bodů. To samozřejmě neznamená, že letos bude devět bodů automaticky stačit. Tabulka závisí na výsledcích všech 36 klubů a při rovnosti bodů rozhodují další kritéria.
Dává nám to ale první reálnou představu o velikosti cíle. Devět bodů jsou tři výhry. Nebo dvě výhry a tři remízy. Najednou můžeme los Slavie číst úplně jinak.
Bayern může vyhrát 4:0 a Slavia pořád může mít svůj osud v rukou
Tohle je asi největší rozdíl oproti starému skupinovému systému.
Ve čtyřčlenné skupině představovali dva giganti obrovský problém. Každého soupeře jste potkali doma a venku. Pokud byly dva ze tří výrazně silnější, čtyři z vašich šesti utkání se hrály proti favoritům.
V současném systému má každý klub osm různých soupeřů. Z každého ze čtyř výkonnostních košů dostane dva – jednoho doma a jednoho venku.
Slavia byla ve čtvrtém koši. Z prvního dostala Arsenal doma a Bayern venku. Z druhého Aston Villu doma a Porto venku. Ze třetího Villarreal doma a Fenerbahçe venku. A ze svého čtvrtého koše Lens doma a Sabah venku. To znamená, že Bayern je pro Slavii zároveň obrovský zápas a utkání, na kterém její postupová matematika vůbec nemusí stát.
Skutečný tlak začíná proti soupeřům, které lze porazit
Zkusme si udělat jednoduchý myšlenkový experiment. Slavia prohraje s Bayernem a Arsenalem. Nula bodů ze dvou zápasů. Ve staré skupině by to byl velmi nepříjemný začátek. Tady jí zbývá dalších šest soupeřů.
Pokud doma porazí Lens a Villarreal a uspěje venku proti Sabahu, má devět bodů – tedy počet, který minulou sezonu stačil Benfice na 24. místo. A pořád jsme vůbec nepřidali možné body proti Fenerbahçe, Portu nebo Aston Ville. Nejde o prognózu, že Slavia tyto tři zápasy vyhraje. Jde o vysvětlení, proč jsou pro její evropskou sezonu potenciálně důležitější než slavnější večery.
Sabah je přesně ten zápas, který vypadá malý jen před výkopem
Výjezd do Ázerbájdžánu nebude mít marketingovou hodnotu Bayernu. Pro tabulku ale mohou mít všechny tři body naprosto stejnou cenu. A právě tady se nový formát trochu vysmívá našemu přirozenému způsobu sledování fotbalu.
Fanoušek si při losu okamžitě zakroužkuje Arsenal a Bayern. Hráč pravděpodobně také. To jsou stadiony a soupeři, kvůli kterým chce Ligu mistrů hrát. Trenérský štáb však musí současně vidět druhou mapu soutěže.
Kde jsou body? Sabah hraje Ligu mistrů z nejnižšího koše stejně jako Slavia. Lens také. Villarreal a Fenerbahçe jsou výše, ale pořád nejde o Bayern nebo Arsenal. Právě tyto zápasy mohou vytvořit postup.
Eden je v tomhle losu možná největší česká výhoda
Zajímavé je také rozložení domácích a venkovních utkání. Slavia dostala doma Arsenal, Aston Villu, Villarreal a Lens. Venku Bayern, Porto, Fenerbahçe a Sabah. Z prvních tří košů tedy pokaždé dostala jednoho soupeře doma a jednoho venku, jak systém vyžaduje. A domácí část není vůbec beznadějná.
Arsenal bude jasný favorit. Aston Villa rovněž přijede s kvalitnějším a dražším kádrem. Villarreal a Lens jsou ale přesně typ soupeřů, proti nimž může atmosféra Edenu a specifický styl Slavie rozdíl výrazně zmenšit.
To je další důvod, proč není vhodné označit los jedním slovem za „brutální“. Má brutální vrchol. Ale zároveň obsahuje několik zápasů, v nichž Slavia nebude bez reálné šance.
Nová Liga mistrů vlastně učí outsidery ignorovat největší jména
Prvních osm klubů společné tabulky postupuje přímo do osmifinále. Týmy na 9. až 24. místě jdou do dvoukolového play-off. Až 25. místo znamená konec v Evropě.
Pro Slavii je tedy praktickým cílem nikoli porazit evropskou elitu, ale najít dost bodů na to, aby pod sebou nechala alespoň dvanáct týmů. To je podstatný rozdíl.
V utkání proti Bayernu může být otázkou, zda Slavia dokáže držet krok s jedním z nejlepších týmů Evropy. Proti Sabahu bude otázka mnohem méně romantická: dokáže získat tři body, které se od ní budou očekávat? A právě takové zápasy mohou být psychologicky složitější. Proti Bayernu není co ztratit. Proti soupeři ze stejného koše už ano.
Nejslavnější večer a nejdůležitější večer nemusí být tentýž
Až přijede Arsenal do Edenu, bude to pravděpodobně jeden z největších klubových zápasů české sezony. Výjezd na Bayern bude zážitek, o kterém se bude mluvit roky. Jenže Liga mistrů se nebude rozhodovat podle velikosti plakátu.
Devět bodů loni stačilo na poslední postupové místo. Slavia má osm příležitostí je získat. Proto její los není příběhem o tom, že dostala Bayern a Arsenal.
Je příběhem o tom, zda dokáže poznat, které zápasy opravdu musí vyhrát. A dost možná zjistíme, že lednový večer, který rozhodne o jejím evropském jaru, nebude v Mnichově ani proti Arsenalu. Bude proti klubu, jehož jméno při losu znělo ze všech nejméně děsivě.
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Zdroje: UEFA – Champions League league phase draw: All 36 teams learn their opponents [1], UEFA – Champions League knockout phase play-off: Benfica vs Real Madrid facts [2], UEFA – Champions League regulations 2026/27, Article 16 [3], UEFA – New Champions League format: everything you need to know [4], UEFA – Champions League league phase standings: how teams level on points are separated [5].