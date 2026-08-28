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Slavia dostala Arsenal i Bayern. Nejdůležitější zápas Ligy mistrů ale možná odehraje proti Sabahu

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Arsenal doma. Bayern v Mnichově. Aston Villa doma. Porto venku. Když se na první polovinu losu Slavie Praha podíváme izolovaně, vypadá její návrat do Ligy mistrů skoro jako trest. Jenže Slavia nehraje čtyřčlennou skupinu. A právě to zásadně mění význam těchto jmen.
Slavia dostala Arsenal i Bayern. Nejdůležitější zápas Ligy mistrů ale možná odehraje proti Sabahu

Slavia dostala Arsenal i Bayern. Nejdůležitější zápas Ligy mistrů ale možná odehraje proti Sabahu

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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